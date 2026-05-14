‘관저 이전 의혹’ 피의자 조사도 진행

[헤럴드경제=최의종 기자] 3대 특검(내란·김건희·해병대원) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀(권창영 특별검사)이 윤석열 정부의 대통령 집무실 및 관저 이전 의혹과 관련해 감사 과정 위법 행위를 들여다보고자 감사원을 압수수색했다.

특검팀은 14일 오전 서울 종로구 감사원과 주거지 3곳 등 총 4곳에 압수수색 영장을 집행했다고 밝혔다.

특검팀은 “(윤석열 정부) 대통령 집무실·관저 이전 사안에 2022~2024년 감사원의 감사 과정에서 위법행위가 있었는지를 수사 중”이라고 설명했다.

앞서 2022년 윤석열 전 대통령 당선 이후 집무실·관저 이전과 관련해 종합건설업 면허가 없는 21그램이 이전·증축 공사를 수의로 계약해 특혜를 받았다는 의혹이 제기됐다. 참여연대는 같은 해 10월 감사를 청구했다.

감사원은 2024년 21그램이 계약 전부터 공사에 착수했고 15개 무자격 업체에 하도급 공사를 맡겨 건설산업기본법을 위반했다는 지적 사항을 밝혔다. 다만 업체 선정 경위 등을 구체적으로 발표하지 않아 부실 감사 논란이 있었다.

특검팀은 관저 이전 의혹과 관련해 지난 13일 김오진 전 국토교통부 1차관과 이날 윤재순 전 대통령실 총무비서관을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 오는 15일에는 김대기 전 대통령실 비서실장을 불러 조사할 예정이다.