구로·가산디지털단지 시작으로 연말까지 산업단지 ‘릴레이 감독’ 익명신고센터 신고 1년새 3배 급증…블라인드·홍보버스로 제보 확대 “청년·취약계층 노동가치 훼손 엄단”…포괄임금 오남용 정조준

[헤럴드경제=김용훈 기자] 노동당국이 포괄임금제를 악용한 이른바 ‘공짜노동’ 근절을 위해 산업단지 밀집 지역을 대상으로 연말까지 상시 감독 체계를 가동한다.

고용노동부는 14일부터 포괄임금제 활용 사업장이 밀집한 산업단지를 대상으로 ‘포괄임금 오남용 권역별 릴레이 감독’을 실시한다고 밝혔다.

이번 조치는 지난 4월부터 시행에 들어간 ‘공짜노동 근절을 위한 포괄임금 오남용 방지 지도지침’의 현장 안착을 유도하기 위한 후속 조치다.

노동부에 따르면 4월 말까지 ‘포괄임금·고정OT 오남용 익명신고센터’에 접수된 신고는 42건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간(13건) 대비 3배 이상 증가한 수치다.

첫 감독 대상은 서울 구로·가산디지털단지다. 노동부는 이 지역에서 ‘폭언과 눈치주기를 동반한 사실상 강제 야근’, ‘주 70시간 이상 근무하던 워킹맘 실신’, ‘출퇴근 시간 허위 기록’ 등의 제보가 접수됐다고 설명했다.

감독은 익명신고센터 제보 사업장과 해당 산업단지 내 법 위반 의심 업체를 중심으로 진행된다. 이후에도 매달 권역별로 감독 지역을 추가 선정할 예정이다.

노동부는 신고 활성화를 위한 홍보도 병행한다. 우선 지난 13일부터 약 2주간 서울·수도권 주요 업무지구와 산업단지를 순회하는 이동형 홍보버스를 운영한다. 강남역·광화문·국회의사당역·구로디지털단지·안산 시화공단 등 포괄임금 활용 기업 밀집 지역을 중심으로 익명신고센터를 알리고 현장 제보도 접수한다.

또 오는 18일부터는 직장인 익명 커뮤니티 앱인 블라인드 내 배너를 통해서도 포괄임금 오남용 사례를 손쉽게 신고할 수 있도록 할 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 “익명 제보를 받은 사업장은 모두 면밀히 살펴 청년과 취약계층의 노동 가치를 훼손하는 ‘공짜노동’을 끝까지 추적해 엄단할 예정”이라며 “공짜노동 등 피해를 입은 노동자들은 두려워하지 말고 적극적으로 익명신고해 달라”고 말했다.