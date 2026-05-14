매출 1.7조원, 전년 대비 6.5% 증가 당기순이익 472억원 주요 사업 경쟁력 제고 힘입어 실적 개선

[헤럴드경제=서재근 기자] SK네트웍스는 연결기준 1분기 매출 1조7434억원, 영업이익 334억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 매출은 6.5%, 영업이익의 경우 102.4% 늘어난 수치다.

SK인텔릭스 구독 사업 신규 계정수 증가로 수익력이 강화됐으며, 워커힐이 국내외 관광객의 시설 이용 증가로 객실, 식음료, 대외사업 전 부문에서 호조를 보인 데 따른 결과라는 게 회사 측의 설명이다. 아울러 이동통신 신규 단말기 출시와 연계해 정보통신사업부의 마케팅비용 집행 시기를 전략적으로 조정한 것 역시 긍정적인 요인으로 작용했다.

특히, 하이코시스템 기반의 전략적 투자와 자산효율화 성과를 바탕으로 순이익 전년 동기 대비 크게 개선되며 427억원의 당기순이익을 기록했다.

SK네트웍스는 보유 사업의 안정적인 성과 창출을 바탕으로 차별적 경쟁력을 더욱 강화하기 위해 AI 기술 접목 및 신규 사업모델 혁신을 지속하고, 미래 진화에 최적화된 사업 포트폴리오 구축에 힘 쏟을 계획이다.

사업부문별로 살펴보면, 먼저 정보통신사업부는 이동통신 단말기 시장 흐름을 주시하며 마케팅 전략을 운영하는 한편, 물류 경쟁력을 강화하고 자회사 SK네트웍스서비스의 신규사업 지원 등을 통해 수익성을 높일 계획이다.

SK인텔릭스는 2분기부터 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직의 정수기 광고 모델로 배우 변우석을 선정하고, 투워터 정수기와 MEGA ICE 얼음정수기를 잇따라 출시하는 등 고객 확대에 나서고 있다. 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스의 경우 이동형 보안 설루션을 비롯한 고객 중심 서비스 업그레이드 및 마케팅 강화에 속도를 낸다.

또한 워커힐은 고객 서비스 및 업무 분야와 관련된 AI 시스템을 고도화하고, 데이터 기반 초개인화 서비스를 통해 플랫폼형 호텔 모델을 더욱 강화할 계획이다. SK스피드메이트는 긴급출동서비스(ERS) 신규 거래처 확대로 안정적인 매출기반을 다지고, 산학협력을 통해 친환경차 정비 인재 양성을 본격화하고 차량 예방정비 및 안전점검 서비스를 활성화하는 데 주력할 방침이다.

화학제품 트레이딩 기업인 글로와이드는 대외환경 불확실성에 대응하기 위해 공급망 안정화에 주력하며, 데이터 기업 엔코아는 기존 사업에서 안정적인 수익력을 유지하는 것에 더해 기업 고객들의 AI 전환(AX)를 지원할 수 있는 신규 솔루션 마케팅을 추진한다. 올해 1월 SK네트웍스 자회사로 편입된 인크로스는 광고·커머스 양대 사업의 안정적 성장을 바탕으로 신규 AI 마케팅 솔루션 개발을 통한 미래 성장동력 확보에 집중하고 있다.

아울러 SK네트웍스는 AI 기업 업스테이지와 본∙자회사에 걸친 협업 모델을 개발하고 추가 시너지를 모색하고, 민팃 지분 매각 작업을 일정에 맞춰 완료하는 등 사업 포트폴리오 및 보유 자산의 운영 효과 제고도 적극 진행할 예정이다.

SK네트웍스 관계자는 “전 사업 영역의 경쟁력 강화와 운영성과 제고를 통해 수익력과 재무 건전성을 한층 더 강화하고, 이를 바탕으로 미래 진화 방향에 걸맞은 AI 전환 전략을 추진해 AI 중심 사업지주회사로서 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.