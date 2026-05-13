가용자본 증가폭, 요구자본 증가분 웃돌아

[헤럴드경제=박성준 기자] 지난해 말 국내 증시 반등과 금리 상승 영향으로 보험사들의 핵심 건전성 지표인 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 전반적으로 개선됐다.

13일 금융감독원이 발표한 ‘2025년 12월 말 기준 보험회사 지급여력비율 현황’에 따르면 경과조치 적용 후 보험회사의 킥스는 212.3%로, 전분기(210.8%) 대비 1.5%포인트(p) 상승했다. 킥스는 가용자본을 요구자본으로 나눈 값으로, 보험사의 재무 건전성을 나타내는 지표다.

업권별로는 생보사가 205.8%로 전분기 대비 4.4%포인트 올랐고, 손보사는 221.9%로 2.2%포인트 내렸다. 경과조치 적용 전 킥스는 197.6%로 ▷생보사 186.7% ▷손보사 214.6%로 집계됐다.

킥스 개선의 주된 요인은 가용자본 증가 폭이 요구자본 증가분을 웃돈 데 있다. 12월 말 킥스 가용자본은 284조원으로, 전분기 대비 9조3000억원 늘었다. 보험계약마진(CSM) 감소(-5조4000억원)와 결산배당(-3조6000억원)에도 주가 상승으로 인한 기타포괄손익누계액이 15조9000억원 증가하고, 당기순이익도 9000억원 늘어난 덕분이다.

요구자본은 133조8000억원으로 3조5000억원 증가했다. 금리 상승에 따라 장해·질병 위험액(-2조9000억원)과 금리 위험액(-2조5000억원)은 줄었지만, 주가 상승으로 주식위험액이 9조3000억원 늘어나면서 요구자본도 함께 올랐다.

보험사별로 뜯어보면 킥스(경과조치 후)는 생보업계에서 ▷삼성생명 198% ▷교보생명 226% ▷한화생명 157.5% ▷신한라이프 206% ▷농협생명 413% ▷KB라이프 272.2% 등으로 나타났다. 손보업계에서는 ▷삼성화재 262.9% ▷DB손보 218.2% ▷현대해상 190.1% ▷메리츠화재 241.3% ▷KB손보 191.5% 등이 뒤를 이었다.

금융당국으로부터 적기시정조치를 받은 롯데손해보험은 전분기보다 17.5%포인트 오른 159.5%를 기록했다. 지난해 말 킥스 기준으로 당국 권고치인 130%를 밑도는 보험사는 없었다.

금감원 관계자는 “최근 중동 상황으로 금융시장의 불확실성이 확대된 만큼 보험회사가 충분한 지급여력을 확보할 수 있도록 감독역량을 집중할 예정”이라며 “자본구조가 취약한 보험회사는 자본의 질을 제고하고 위험관리를 강화할 수 있도록 자세히 지켜볼 계획”이라고 말했다.