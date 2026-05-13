지하 6층~지상 48층, 3개 동 오피스텔 명문 학군·학원가 인접 우수 교육환경

[헤럴드경제=신혜원 기자] GS건설이 서울 양천구 목동에 공급하는 ‘목동윤슬자이’을 오는 6월 분양할 예정이라고 13일 밝혔다.

목동윤슬자이는 서울시 양천구 목동 옛 KT부지(양천구 목동 924, 924-3, 5)에 들어서는 오피스텔이다. 지하 6층~지상 48층, 3개 동, 114~204㎡(이하 전용면적) 총 651실과 근린생활시설, 업무시설 등이 조성된다.

타입별로 ▷115㎡A 118실 ▷114㎡B 208실 ▷114㎡C 118실 ▷119㎡A T1 45실 ▷120㎡A T2 30실 ▷120㎡A T3 15실 ▷117㎡C T1 45실 ▷118㎡C T2 45실 ▷204㎡AD 10실 ▷202㎡BD 9실 ▷199㎡CD 8실로 구성된다. 모든 호실에는 발코니가 설치되는 것이 특징이며, 일부 호실은 복층형 펜트하우스로 공급된다.

오피스텔명에 적용된 ‘윤슬’은 햇빛과 달빛이 물 위에 내려앉아 반짝이는 잔물결을 뜻하는 순우리말이다. 삶의 모든 순간이 찬란하게 빛난다는 의미를 담았다.

목동윤슬자이는 아파트의 실용성과 하이엔드의 고급화가 공존하는 새로운 유형의 주거모델인 ‘하이퍼트(Hypert)’를 표방한다. 하이퍼트(Hypert)는 ‘초월’을 의미하는 라틴어 ‘하이퍼(Hyper)’와 ‘아파트(Apartment)’의 합성어다.

단지는 5호선 오목교역 인근에 위치해 여의도, 강남 등 서울 주요 업무지구로의 접근성이 뛰어나다. 국회대로, 서부간선도로, 올림픽대로, 강변북로 등 광역 교통망도 잘 갖춰져 있다.

목동이 서울을 대표하는 학군지인 만큼 교육환경도 우수하다. 인근에 목운중, 양정고, 진명여고 등이 위치하고, 입시 학원가도 도보권에 위치해 있다. 아울러 현대백화점, 이마트, 메가박스 등 쇼핑∙문화시설을 비롯해 이대목동병원 등 대형 의료시설도 가깝다. 오목공원, 안양천, 목동종합운동장도 인근에 있다.

목동윤슬자이 저층부 외관에는 세계적인 아티스트 네드칸의 작품이 적용된다. 네드칸은 바람, 빛, 물 등 자연의 보이지 않는 흐름을 건축물 표면에 시각적으로 구현해내는 작가로 ‘윤슬’이 단지명에 적용된 것도 외관 특성을 반영한 것이다.

스카이커뮤니티도 들어설 예정으로 와인리저브와 프라이빗 다이닝룸(PDR), 파티형 게스트하우스와 영화, 음악 감상 등은 물론 미팅까지 가능한 다양한 공간으로 구성된다. 루프탑 가든과 더불어 조선호텔앤리조트가 운영하는 멤버십 피트니스 클럽 ‘콩코드 클럽 바이 조선’이 단지 내에 들어선다. 컨시어지 서비스 도입도 협의하고 있어 입주민 전용 프리미엄 서비스가 제공될 예정이다.