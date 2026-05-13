[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘은 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 박덕흠 의원을 국회부의장 후보로 선출했다.
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입력 2026-05-13 10:09:16
[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘은 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 박덕흠 의원을 국회부의장 후보로 선출했다.
재계 “긴급조정권 검토해야” 노조 “발동시 노사관계 끝” [삼성전자 노사 사후조정 결렬]
삼성전자 노조의 총파업 가능성이 커지면서 정부가 ‘긴급조정권’ 카드를 검토해야 한다는 목소리가 확산하고 있다. 반도체 생산 차질이 현실화할 경우 수십조원대 손실은 물론 국가경제와 글로벌 공급망 전반에 충격이 불가피한 만큼 일반 제조업 노사 분규와는 다른 접근이 필요하다는 주장이다. 정부 역시 “파업은 절대 안 된다”며 이례적으로 강력한 메시지를 내놓고 있다
44살 女배우, 15살 연하男 아이 출산…“이제 세 아이 엄마”
[헤럴드경제=장연주 기자] 할리우드 스타 시에나 밀러(44)가 15살 연하의 모델 겸 배우 연인 올리 그린(29)과의 사이에서 두번째 아이를 건강하게 낳았다. 이로써 시에나 밀러는 세 아이의 엄마가 됐다. 시에나 밀러는 최근 ‘E! 뉴스’와의 인터뷰에서 “아이가 태어났다. 옆방에 아주 작은 아기가 있다”며 출산 소식을 직접 알렸다. 그는 “잠을 거의 못자서 문장을 제대로 이어가는 것조차 힘들 정도”라면서도 “내 아기와 미친 듯이 사랑에 빠져 있다”며 기쁨을 나타냈다. 시에나 밀러는 현재 새 영화 ‘잭 라이언: 고스트 워(Jack Ryan: Ghost War)’를 홍보하고 있다. 시에나 밀러와 올리 그린은 지난 2021년부터 열애를 시작했으며, 2023년 딸을 낳았다. 앞서 시에나 밀러는 주드 로의 외도로 파혼한 뒤, 2011년부터 톰 스터리지와 4년 간 교제하며 첫 딸을 얻었다. 첫째 딸과 올리 그린은 불과 15살 차이다. 그는 연하 연인 올리 그린에 대해 “처음부터 진지하게 만날
단독 [단독] 삼성전자, 메모리 직원들에게 영업이익 10% 성과급 지급 약속…3년 뒤 성과급 제도화도 제안
[헤럴드경제=박지영·김용훈 기자] 삼성전자 노사 갈등이 창사 이래 최대 규모 총파업 위기로 치닫는 가운데 사측이 교착상태를 깨기 위해 먼저 손을 내미는 모양새다. 초기업노조에 따르면 사측은 경쟁사인 SK하이닉스 수준의 성과급 기준과 노조가 주장하는 ‘제도화’도 일부 수용하겠다는 입장을 다시 밝힌 것으로 알려졌다. 하지만 초기업노조는 “회사의 갈라치기”라며 총파업 의지를 굽히지 않고 있다. 8일 삼성전자 초기업노조는 지난 6일 “오늘 DS부문 메모리사업부만 회사 측 제시안에 대해서 보직장을 포함한 격려 간담회를 진행했다고 한다”고 밝혔다. 그러면서 “조합원 분들의 제보를 통해 확인한 결과 (사측이 교섭 때 제시한) 기존 1안이였으며, 3년간 ‘명문화’ 하고 이후 제도화하자는 내용이었다고 확인했다”고 했다. 앞서 사측은 지난 3월 27일 집중교섭에서 “경쟁사와 동일한 영업이익의 10%를 모두 성과급에 사용하겠다”고 밝힌 바 있다. 이는 SK하이닉스와 동일한 기준이지만, 삼성전자의 영업이
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는