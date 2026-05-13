장동혁 국민의힘 대표와 국회 부의장 후보자들이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 국민의례하고 있다. 이상섭 기자
장동혁 국민의힘 대표와 국회 부의장 후보자들이 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 국민의례하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=전현건 기자] 국민의힘은 13일 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 당 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 박덕흠 의원을 국회부의장 후보로 선출했다.


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