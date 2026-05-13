아임뉴런, AI 기반 신약 플랫폼 AAC홀딩스, 데이터 분석으로 메디컬·뷰티 설루션 제공 딥파인, 산업 현장을 3D 디지털 데이터로 구현

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성의 기업주도형 벤처캐피탈(CVC)인 효성벤처스는 12일 인공지능(AI) 기반 신약 플랫폼 기업 아임뉴런, 뷰티 설루션 기업 AAC홀딩스에 대한 투자를 집행했다고 13일 밝혔다.

지난달에는 산업용 공간 컴퓨팅 기업 딥파인에도 투자를 집행했다.

아임뉴런은 AI 기술을 활용해 신약 물질 전달 플랫폼을 개발하는 기업이다. 아임뉴런의 약물 전달 플랫폼을 활용하면 약물의 뇌혈관 장벽 통과율을 높일 수 있어 알츠하이머 등 뇌질환 치료에 효과적이다. 지난 2월에는 글로벌 제약사와 기술이전 계약을 체결하며 기술력을 입증했다.

AAC홀딩스는 데이터 분석을 통해 메디컬·뷰티 설루션을 제공한다. 고객 데이터를 분석해 피부 상태는 물론 생활 습관 등을 반영해 고객별 맞춤 설루션을 제공하는 것이 특징이다.

딥파인은 산업 현장을 3D 디지털 데이터로 구현하는 공간 컴퓨팅 기업이다. 일반 모바일 기기로 실내 공간을 정밀한 3D 지도로 구현할 수 있고, 드론·스마트글래스 등과 연동해 작업 효율을 높일 수 있다. CES 2025 혁신상을 수상하는 등 글로벌 무대에서도 기술력을 인정받았다.

효성벤처스는 2022년 설립 이래 다양한 벤처 기업에 투자 기업을 진행하고 있다. 주로 성장 가능성이 큰 AI 기업 등을 발굴하는 데 주력하고 있다.

효성벤처스 관계자는 “이번 투자는 바이오, 뷰티, 공간 컴퓨팅 등 미래 유망 산업을 중심으로 한 투자 확대의 일환”이라며 “앞으로도 정부의 기술 중심 투자 기조에 발맞춰 국내 딥테크 산업 생태계 활성화에 기여하겠다”고 말했다.