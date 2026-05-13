기자회견 열고 양천구의회 속기록 공개 “‘5·18 인식 차이’ 속기록 어디에도 없어” 정원오 측 판결문·언론보도 등 반박

[헤럴드경제=전현건·양대근 기자] 서울시장 선거를 앞두고 정원오 더불어민주당 후보의 과거 폭행 전과를 둘러싸고 야당의 공세가 거세지고 있다.

김재섭 국민의힘 의원은 13일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “정 후보가 폭행 전과의 경위를 왜곡해 왔다”고 주장하면서 당시 상황이 담긴 양천구의회 속기록을 제시했다.

김 의원이 공개한 1995년 10월 20일 양천구의회 임시회 본회의 속기록에 따르면 정 후보는 당시 양천구청 비서로 근무하던 시절 술자리에서 발생한 사건에 연루된 것으로 기록돼 있다.

속기록에는 정 후보 일행이 심야에 카페에서 술을 마신 뒤 업주에게 여종업원과의 외박을 요구했고, 이를 거절당하자 협박과 폭언이 이어졌다는 내용이 담겨 있다.

또 이를 제지하던 시민과 현장에 출동한 경찰관들에게 폭력을 행사해 상해를 입혔으며, 자해 행위와 함께 공무집행 방해 행위도 있었다는 당시 진술이 포함돼 있다.

김 의원은 “당시 양천구청장이 답변한 속기록 내용을 보면 유흥주점이라는 표현을 쓰긴 했다”고 덧붙였다. 이에 대해 김 의원은 “술을 마신 뒤 주인에게 여종업원과의 외박을 강요하고 이를 거절한 주인을 협박했다”며 “시민을 폭행하고 출동한 경찰들을 폭행하고 자해를 하는등 그야말로 지저분한 ‘주폭’ 사건”이라고 규정했다.

아울러 김 의원은 “정 후보가 그간 해당 사건을 ‘5·18 민주화운동 인식 차이로 인한 충돌’이라고 설명해 왔지만, 속기록 어디에도 관련 내용은 확인되지 않는다”며 “국민에게 사실과 다른 해명을 반복해 온 것 아니냐”고 직격했다.

이어 “사건의 본질은 술자리에서의 부적절한 요구와 폭력 행위”라며 “서울시장 후보로서 요구되는 도덕성과는 거리가 있다”고 강조했다.

김 의원은 “허위 해명이 계속될 경우 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발도 검토하겠다”고 덧붙였다.

김 의원의 주장에 정원오 후보 캠프 측은 반박 입장을 내고 “김 의원의 주장은 사실이 아니며, 일방적 주장에 불과하다”고 맞받았다.

정 후보 측은 “당시 사건의 판결문에는 ‘민주자유당 소속 국회의원 A씨의 비서관인 피해자 B가 함께 합석해 정치관계 이야기기 등을 나누다가 서로 정파가 다른 관계로 언성이 높아지면서 다툼이 되자 각 주먹과 발로 위 피해자의 얼굴 등을 수회 때리고”라고 판시하고, 당시 사건 직후 언론은 ‘6.27 선거와 5.18 관련자 처벌문제를 놓고 말다툼을 벌이다 피해자에게 폭행’한 사실을 보도하고 있다”면서 “김 의원의 주장은 당시 민주자유당측의 주장만 담고 있는 일방적 주장일 뿐”이라고 지적했다.