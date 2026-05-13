LIG디펜스&에어로스페이스서 ‘Chef:D Table’

[헤럴드경제=정찬수 기자] 동원홈푸드가 오세득 셰프와 협업해 구내식당 특식 행사 ‘Chef:D Table’을 진행했다고 13일 밝혔다. 행사는 동원홈푸드가 위탁 운영하는 LIG디펜스&에어로스페이스 용인하우스 구내식당에서 전날 열렸다.

‘Chef:D Table’은 유명 셰프가 구내식당을 방문해 시그니처 메뉴를 선보이고 임직원과 소통하는 프리미엄 급식 프로그램이다. 첫 주자로 나선 오세득 셰프는 메뉴 기획부터 조리·배식까지 전 과정을 직접 총괄했다. 구내식당 조리 담당자들에게 조리 철학과 식재료 활용 노하우도 전수했다.

행사에서는 페퍼소스를 곁들인 로티치킨·씨푸드 냉파스타 등 오세득 셰프의 시그니처 메뉴를 선보였다. 동원홈푸드는 향후 한식·양식·이탈리안·아시안 등 다양한 장르의 셰프와 협업해 행사 운영 범위를 넓힐 계획이다.

동원홈푸드 관계자는 “앞으로도 다양한 셰프와 협업해 구내식당의 가치를 높이고, 미식의 즐거움을 전하겠다”고 말했다.