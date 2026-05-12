중원 민심 공략 본격화…여 본격적인 지방 행보 대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부 제시

더불어민주당 지도부가 6·3 지방선거를 앞두고 충청권을 찾아 세 결집에 나섰다. ‘캐스팅보트’로 불리는 충청 민심을 선점하기 위한 행보로, 이재명 정부 출범 이후 첫 전국 단위 선거에서 주도권을 확보하겠다는 의지가 반영된 것으로 분석된다.

정청래 민주당 대표는 12일 충북 청주에서 열린 대전·세종·충북·충남 공천자대회에서 “2026년의 시대정신은 지방선거 승리를 통해 이재명 정부를 성공시키라는 국민의 명령”이라며 “이 시대적 책무를 실천해야 할 사람들이 바로 이 자리에 모인 후보들과 당원들”이라고 강조했다.

정 대표는 민주당을 ‘히말라야 산맥’에 비유하며 당 소속 후보들의 경쟁력을 부각했다.

그는 “에베레스트가 가장 높은 이유가 히말라야 산맥에 있기 때문이듯, 후보들이 사랑받고 승리 가능성이 높은 것도 당이라는 기반이 있기 때문”이라며 “민주당 당원이라는 자부심을 잊지 말아야 한다”고 말했다.

이어 “일제강점기 독립운동, 산업화 시기의 노동, 민주화 운동에 이어 지금의 시대정신은 국민주권과 당원주권을 바탕으로 한 정치 실현”이라며 “당원의 뜻과 국민의 뜻을 받들어 반드시 승리해야 한다”고 밝혔다.

정 대표는 “지난 3년간 경제는 무너지고 국격은 실추됐다”며 “비정상을 정상으로 되돌리는 것이 이번 선거의 핵심 과제”라고 주장했다.

그러면서 민주당의 이번 선거 슬로건인 “대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부”를 제시하며 지지를 호소했다.

이날 행사에서는 충청권 주요 후보들에 대한 지원 발언도 이어졌다.

정 대표는 허태정 대전시장 후보에 대해 “행정 경험이 풍부한 준비된 후보”라고 평가했고, 조상호 세종시장 후보는 “이해찬 전 대표와 함께한 경험을 바탕으로 확실하게 일할 인물”이라고 소개했다.

또 신용한 충북지사 후보를 두고는 “균형발전 전략을 실현할 적임자”라고 강조했으며, 박수현 충남지사 후보에 대해서는 “세심함과 결단력을 갖춘 인물로 충남을 변화시킬 것”이라고 말했다. 이와 함께 김영빈 공주·부여·청양 후보와 전은수 아산 후보 등 지역 인재들도 직접 언급하며 지지를 당부했다.

민주당은 국민의힘보다 앞서 공천과 선대위 구성을 마쳤다는 점도 강조했다. 정 대표는 “충청에서 승리해 이재명 정부를 안정적으로 뒷받침해야 한다”며 “한 명의 낙오자도 없이 모두 승리해야 한다”고 밝혔다.

정치권에서는 이번 민주당 지도부의 충청 방문을 두고 선거 판세의 분수령이 될 중원 공략에 본격적으로 시동을 건 것으로 보고 있다. 충청권은 전통적으로 특정 정당에 고정되지 않은 ‘스윙보터’ 성향이 강해, 전국 선거 결과를 좌우하는 핵심 지역으로 평가된다.

정치권 관계자는 “이재명 정부 출범 이후 첫 지방선거라는 점에서, 충청 민심의 향배는 향후 국정 동력 확보와 직결될 가능성이 크다”며 “민주당 지도부가 직접 지역을 찾아 후보 지원과 메시지 결집에 나선 배경도 여기에 있다”고 분석했다.

한편 민주당은 향후 충청권을 포함한 전국 순회 유세를 확대하며 ‘국가 정상화’와 ‘유능한 지방정부’ 프레임을 전면에 내세워 표심 공략을 이어갈 방침이다.