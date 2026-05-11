- 충남형 인공지능 디지털배움터 확대 운영…지역 맞춤형…실생활 밀착형 교육사업 확대추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 실생활에 인공지능이 필수됨에 따라 충남도가 도민의 일상에 실질적인 도움을 주는 충남형 인공지능(AI) 교육을 진행할 계획이다.

충남도는 ‘인공지능(AI) 대전환’ 시대를 맞아 도민의 일상과 생업에 바로 적용할 수 있는 인공지능(AI)디지털배움터 사업을 대폭 확대 운영한다고 11일 밝혔다.

이번 사업은 단순한 기기 활용 교육에서 벗어나 인공지능(AI) 리터러시와 체험, 전문 상담까지 아우르는 실생활 밀착형 교육으로 고도화해 추진한다.

교육 대상도 정보 취약계층 중심에서 소상공인, 중장년, 청년 등 모든 계층을 아우르는 보편적 교육으로 범위를 확대했다.

특히, 도만의 차별화된 특화 사업으로 지리적 제약이 큰 도내 섬 지역 주민들을 위해 강사진이 직접 찾아가는 ‘섬 지역 인공지능(AI) 디지털 전환 교육’을 실시하고 15개 시군 어디든 교육 수요가 있는 곳으로 달려가는 기동형 파견팀 ‘에듀카’를 가동한다.

또한, 농어업 현장의 생산성을 높이는 ‘인공지능(AI) 영농닥터’와 소상공인의 홍보 및 경영 효율화를 돕는 ‘맞춤형 인공지능 전환(AX) 실무 교육’ 등 생업에 바로 활용할 수 있는 프로그램을 제공한다.

도는 이러한 교육 서비스를 더 체계적으로 제공키 위해 도내 인공지능(AI)디지털배움터 거점센터를 현재 1개소에서 5개소까지 확대 운영한다.

먼저 이달 중 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 지원으로 구축된 천안성정동우체국과 아산장재우체국 인공지능(AI)디지털배움터가 먼저 문을 열고 본격적인 교육 서비스에 들어간다.

이어 7월 중에는 도와 시군 자체 사업을 통해 공주, 보령 거점센터가 순차적으로 개소할 예정이다.

특히 홍성 지역은 기존 ‘홍성군 스마트 어르신 놀이터’를 인공지능(AI) 디지털배움터로 개편해 운영한다.

이를 통해 노년층 눈높이에 맞춘 인공지능(AI)·디지털 기기 체험 및 교육 기능을 보강함으로써 노년층이 디지털 환경에 소외되지 않고 쉽게 재미있게 적응할 수 있도록 지원할 계획이다.

각 거점센터는 상설 교육장 역할은 물론, 로봇개와 인공지능(AI) 로봇 등 최신 기술을 접할 수 있는 ‘인공지능(AI) 체험존’과 디지털 고민을 해결해 주는 ‘상담존’을 운영해 지역 인공지능(AI)·디지털 혁신의 중심 거점 역할을 한다.

도 관계자는 “인공지능 대전환 시대에 단순한 기술 습득을 넘어 도민 모두가 인공지능(AI)을 도구 삼아 더 나은 삶을 설계할 수 있도록 할 것”이라며 “단 한 명의 도민도 디지털 혜택에서 소외되지 않도록 현장 중심의 촘촘한 인공지능(AI) 교육망을 구축해 나갈 것”이라고 밝혔다.