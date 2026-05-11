19일 FKI타워 컨퍼런스센터서 개최 ‘노동시장 유연화’ 논의 김지형 경사노위 위원장 등 참석

[헤럴드경제=박지영 기자] 한국경제인협회(한경협)가 오는 19일 오후 2시 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 ‘고용유연성 제고 및 고용안전망 확충을 위한 노동시장 개편방향’ 세미나를 연다고 밝혔다.

이번 세미나에서는 노동시장 유연화와 함께 전직·재취업 지원 체계 강화 방안이 집중적으로 다뤄질 예정이다.

산업 구조 변화와 인공지능(AI) 확산 등으로 고용 환경이 빠르게 바뀌는 가운데, 기업 경쟁력과 근로자 보호를 동시에 강화할 수 있는 제도 개선 논의가 이뤄질 전망이다.

최근 주요국들이 노동시장 개혁과 직업 재교육 정책을 병행하고 있는 만큼 국내에서도 관련 정책에 대한 관심이 높다.

주제 발표는 총 세 개 세션으로 진행된다. 윤동열 건국대 교수는 ‘생산성 제고 및 경영환경 변화에 대응한 고용유연성 제고 방안’을 발표한다.

김규판 대외경제정책연구원(KIEP) 선임연구위원이 일본 사례를 바탕으로 국내 고용안전망 개선 과제를 짚고, 김원기 성신여대 교수는 미국 고용안전망 제도의 특징과 정책적 시사점을 소개한다.

종합토론에서는 송원근 현대경제연구원장이 좌장을 맡는다. 토론에는 김대일 서울대 교수, 정수환 한국개발연구원(KDI) 부연구위원, 이상임 고용노동부 고용정책총괄과장, 유진성 한국경제연구원 수석연구위원 등이 참여한다.

김지형 경제사회노동위원회 위원장과 박정 더불어민주당 의원, 김형동 국민의힘 의원 등이 축사에 나선다.