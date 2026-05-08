시민친화형 공공디자인 적용…시설 인지성 높이고 열린 에너지공기업 이미지 제고 LED CI 조명으로 야간 보행 시인성 높이고, 라인드로잉 벽화로 공사 역할 쉽게 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울에너지공사(사장 황보연)는 목동 본사·플랜트 외벽 일대에 라인드로잉 벽화와 LED CI 조명시설을 설치, 시민 보행환경과 시설 이미지를 함께 개선했다.

이 사업은 단순한 외관 정비를 넘어, 에너지 공급시설 특성상 다소 폐쇄적으로 보일 수 있었던 플랜트 외벽을 시민에게 더 친근하게 다가가는 열린 공간으로 전환하기 위해 추진됐다.

기존 목동 본사 외벽 일대는 야간 조도가 충분하지 않고 시설 안내성이 낮아, 시민들이 해당 공간을 어떤 공공시설인지 직관적으로 인식하기 어려운 측면이 있었다. 특히 긴 담장과 단조로운 외관은 주변 보행공간과 분리된 인상을 줄 수 있었다.

이에 공사는 횡단보도 인근 외벽 상부에 서울에너지공사 CI를 활용한 LED 조명시설을 설치해 야간 시인성을 높였다.

이를 통해 보행자가 어두운 시간대에도 보다 밝은 환경에서 이동할 수 있도록 하고, 서울에너지공사 본사·플랜트 시설을 쉽게 알아볼 수 있도록 했다.

외벽 하단에는 집단에너지 열공급 배관, 도시, 친환경 에너지 이미지를 라인드로잉 방식으로 표현했다. 시민들이 일상적으로 지나는 보행공간에서 지역난방과 친환경에너지 공급 등 서울에너지공사가 수행하는 역할을 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성한 것이다.

인근 주민 A씨는 “예전에는 담장과 플랜트가 어둡고 막힌 느낌이 있었는데, 조명과 그림이 생기면서 길이 훨씬 밝아진 것 같다”며 “서울에너지공사라는 곳이 여기 있다는 것도 눈에 잘 들어오고, 아이들과 지나갈 때도 공간이 한결 친근하게 느껴진다”고 말했다.

이번 외벽 환경개선이 야간 보행 안전성과 도시미관을 높이는 동시에, 공공에너지 시설이 지역사회와 소통하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

서울에너지공사는 앞으로도 에너지공기업의 기능과 정체성을 시민 눈높이에 맞게 전달, 생활 속에서 체감할 수 있는 안전·환경 개선 활동을 지속 추진할 계획이다.