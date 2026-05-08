[헤럴드경제=양근혁 기자] 김앤장 법률사무소(대표변호사 정계성)가 자율 실행형 인공지능(AI)의 보안 위협과 법적 책임 문제를 다루는 세미나를 개최한다.

김앤장은 오는 14일 서울 종로구 크레센도빌딩에서 한국정보통신법학회와 공동으로 ‘에이전틱 AI(Agentic AI·자율 실행형 인공지능) 시대의 보안 이슈와 법적 과제’를 주제로 한 세미나를 개최한다고 8일 밝혔다.

에이전틱 AI는 이용자의 지시에 답하는 수준을 넘어서 주어진 목표와 맥락을 바탕으로 스스로 판단하고 작업을 수행하는 기술을 뜻한다. 기업 업무 자동화와 보안 운영 효율을 높일 수 있다는 장점이 있으나 권한 오남용과 프롬프트 조작 및 외부 시스템 접근 과정에서의 책임 소재 등의 위험에 관한 문제도 제기되고 있다.

김앤장은 지난 1월 22일 시행된 인공지능기본법과 개인정보·정보보호 규제 변화에 맞춰 기업이 AI 도입 단계부터 보안 통제와 내부 거버넌스를 설계해야 한다고 강조한다. AI가 단순 보조 도구를 넘어 업무 실행 주체에 가까워질수록 보안 사고 발생 시 책임 범위와 관리 의무를 둘러싼 법적 쟁점도 커질 수 있다는 것이다.

세미나는 한국정보통신법학회 회장을 맡고 있는 이성엽 고려대 교수의 개회사로 시작한다. 이어 정영진 김앤장 변호사가 환영사를, 최우혁 과학기술정보통신부 정보보호네트워크정책관과 이원태 국민대 교수가 축사를 맡았다.

첫 세션에서는 박세준 티오리 대표가 ‘에이전틱 AI의 보안 이슈와 과제’ 주제로 발표에 나선다. 이어 두 번째 세션에서는 김도엽 김앤장 변호사가 ‘에이전틱 AI 보안의 법적 이슈와 과제’를 주제로 발표한다.

종합토론은 권태경 연세대 교수가 좌장을 맡고, 토론자로는 김용대 카이스트 교수, 김형종 서울여대 교수, 지은경 과학기술정보통신부 정보보호기획과장, 윤두식 이로운앤컴퍼니 대표, 박세준 대표, 강한철 김앤장 변호사, 김도엽 변호사가 참여한다. 토론에서는 에이전틱 AI 확산에 따른 보안 통제, 법적 책임, 운영 리스크 등이 논의될 예정이다.

김앤장 관계자는 헤럴드경제에 “이번 행사는 에이전틱 AI 시대를 맞아 주요 법적 현안을 함께 고민하고 실질적인 해법을 모색하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 예상된다”며 “앞으로도 다양한 방식으로 논의의 장을 마련하여 지속 가능한 발전 방향을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.