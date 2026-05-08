전력망 건설 반대위원회 대표단과 제2차 간담회

[헤럴드경제=배문숙 기자]김성환 기후에너지환경부 장관은 8일 전력망 건설 반대 주민대표를 만나 “사업 추진과정에서 발생하는 갈등을 최소화하고 주민 수용성을 높일 수 있는 합리적인 건설 방안을 지속적으로 모색해 나가겠다”고 강조했다.

김 장관은 이날 서울 영등포구 국회의원회관에서 전력망 건설 반대위원회 대표단과 제2차 간담회를 갖고 “전력망 건설은 에너지 대전환 및 첨단산업 육성을 위해 피할 수 없는 국가적 과제”이라며 이같이 말했다.

김 장관은 재생에너지 확대와 인공지능(AI)·반도체 등 첨단산업 전력공급에 필수적인 국가 전력망 건설의 사회적 수용성 강화를 위해 전력망 건설 반대 주민대표와 직접 소통에 나섰다고 기후부는 설명했다.

이번 간담회는 지난달 10일 첫번째 간담회에 이은 두 번째 자리로, 정부와 한국전력, 반대위가 한 자리에 모여 전력망 건설 과정에서 발생하는 갈등 상황을 점검하고 주민 수용성을 강화하기 위한 제도적 방향을 논의했다.

우선, 사업별 입지 선정 단계에서 주민 의견이 실질적으로 반영될 수 있도록 입지선정위원회 위원의 대표성을 강화하고 관련 절차를 내실이 있게 운영하는 한편, 주민설명회 확대 등 절차적 투명성을 강화하는 방안을 모색했다.

또계획·건설 단계에서 의견수렴 폭을 확대하고 주민 지원·보상 체계의 실효성을 높이기 위한 방안도 논의됐다. ‘장기 송변전 설비계획’ 수립 과정에서 외부 전문가와 이해관계자가 폭넓게 참여하여 의견수렴 범위를 넓히는 방안과 송전망 경과지역에 대한 법적·제도적 지원이 지역 주민에 실질적 혜택이 돌아갈 수 있도록 하는 방안 등도 의견을 나눴다.