부산권역외상센터 중심, 지역외상거점병원 연결 소방재난본부와 협력, 신속한 이송부터 치료까지

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 8일 오후 부산대학교병원 부산권역외상센터에서 열린 ‘부산형 지역외상의료체계 구축 시범사업’ 발대식에 함께하며 외상환자 대응체계 마련에 나섰다. 지역외상거점병원 지정에 따라 권역외상센터, 소방재난본부, 참여의료기관의 3각 협력체계를 갖추고 사업운영 방향을 공유하기 위한 행사다.

발대식은 개회, 지정서 수여, 공동선언문 낭독, 기념촬영, 사업 추진경과 설명, 권역외상센터 시설투어 순으로 진행됐다. 특히, 부산권역외상센터 김재훈 센터장이 사업추진 경과를 설명하고 권역외상센터 시설을 안내했다.

앞서 시는 외상환자의 신속하고 전문적인 치료체계를 위해 센텀종합병원과 좋은삼선병원을 지역외상거점병원으로 공모 선정한 바 있다. 지역외상거점병원은 외상환자 발생시 초기평가와 안정화 치료를 담당하는 의료기관으로, 권역외상센터와 연계해 치료의 연속성을 확보할 수 있다.

이번 사업은 권역외상센터를 중심으로 지역외상거점병원을 연결하는 허브-스포크(Hub-Spoke) 구조로 운영된다. 권역외상센터가 중증외상환자 고난도 수술과 집중치료를 담당하고, 지역외상거점병원은 초기대응과 안정화 치료를 수행하며 역할을 분담한다.

특히 시는 외상환자의 신속한 이송과 치료가 가능하도록 소방재난본부와 협력해 응급의료체계를 갖출 계획이다. 이를 통해 외상환자의 골든타임 확보는 물론 응급실 과밀화 해소와 병원 미수용 문제도 개선될 것으로 기대된다.

조규율 시 시민건강국장은 “지역외상거점병원은 외상환자의 생존율을 좌우하는 골든타임 확보의 핵심 기반”이라며 “소방, 의료기관, 권역외상센터가 협력해 시민이 신속하고 안전하게 치료받을 수 있는 응급의료 환경을 만들겠다”고 약속했다.