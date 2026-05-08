‘태양광 인버터 산업 발전 협의체’ 발족

[헤럴드경제=배문숙 기자]재생에너지 핵심 장비인 태양광 인버터의 국내 공급망을 강화하고 기술 자립 기반을 확대하기 위한 협의체가 꾸려졌다.

인버터는 재생 에너지원을 전력망에 연결하는 역할을 하는 정치다. 태양광 패널과 풍력 발전, 배터리저장시스템(BESS), 전기차를 포함한 다양한 친환경 시스템에서 핵심 역할을 수행한다.

한국전력은 8일 서울 서초구 엘타워에서 산·학·연·관이 참여하는 ‘태양광 인버터 산업 발전 협의체’를 발족했다고 밝혔다.

이번 협의체는 에너지 안보를 확보하고 침체된 태양광 인버터 생태계를 복원하기 위한 협력 기구다.

이날 발족식에는 이호현 기후에너지환경부 제2차관과 정치교 한전 안전영업배전 부사장, 송승호 광운대교수, 한국에너지공단, 에너지기술평가원 등 공공기관과 OCI파워, HD현대에너지솔루션 포함한 산업계 대표 50여 명 등 정부·산업계·학계·연구계 주요 인사들이 참석했다.

이번 협의체 출범은 한전이 지난해 하반기부터 주요 제조사들과 시행한 릴레이 면담과 정책 간담회의 결실로 공동 연구과제 추진과 태양광 인버터 산업 생태계 보호를 위한 업체 의견 수렴 및 정책제언 등의 역할을 수행한다.

이를 위해 ▷핵심기술 국산화를 추진하는‘기술분과’ ▷기술 표준 및 실증 테스트베드 구축을 논의하는‘인프라분과’ ▷국내 공급망 강화 및 시장 창출을 위한‘제도분과’로 나누어 활동할 예정이다.

한전은 “향후 분기별 정례 회의를 열어 산·학·연·관의 역량을 결집하는 컨트롤 타워 역할을 수행할 계획”이라며 “이를 통해 기술이전과 R&D 지원, 실증 테스트베드 개방 등 침체된 태양광 인버터 산업 생태계에 활력을 불어넣고 실질적 성과를 창출해 나갈 방침”이라고 말했다.

이호현 기후부 제2차관은 “태양광 인버터는 재생에너지 설비와 전력계통 안전성을 좌우하는 핵심 장비”라며 “국내 기업 경쟁력과 산업 생태계 강화를 위한 지원을 이어가겠다”고 강조했다.