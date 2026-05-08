[헤럴드경제=나은정 기자] 대구 신천 둔치로 이어지는 지하차도 인근에서 돌연 대형 암석이 떨어지면서 보행자가 숨지는 사고가 발생했다.

8일 소방 당국에 따르면 이날 오전 10시 47분쯤 대구 남구 봉덕동의 한 지하차도 옆 경사로에서 대형 암석들이 쏟아져 통행로를 덮쳤다.

이 사고로 지하차도 부근을 걷던 시민 1명이 암석에 깔렸다가 구조됐으나 병원으로 이송 뒤 끝내 숨진 것으로 전해졌다.

사고가 발생한 곳은 신천 둔치와 연결된 통행로로, 사람과 차량이 모두 통행하는 구간이다. 피해자는 보행로를 따라 걷던 중 갑작스러운 낙석을 피하지 못한 것으로 파악됐다.

사고 지점에는 경사로에 대형 암석들이 많이 쌓여 있었지만, 별도의 안전 펜스가 설치돼 있지 않다고 연합뉴스가 보도했다.

애초 사고 직후 “옹벽이 무너져 도로를 막고 있다”는 신고가 접수됐지만, 확인 결과 붕괴된 것은 옹벽 옆 자연 암석이었던 것으로 확인됐다.

현재 남구청과 소방당국은 상동교 하상도로를 통제한 뒤 사고를 수습하고 있다.