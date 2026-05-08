[헤럴드경제=문영규 기자] 부산에서 한 인터넷 개인방송 진행자(BJ)가 라이브 방송을 진행하던 도중 다른 BJ가 흉기를 들고 협박한다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

경찰에 따르면 8일 오전 1시 56분께 BJ A씨가 라이브 방송 중인 부산 강서구 한 편의점 앞에서 다른 BJ인 B씨가 흉기를 들고 난동을 부린다는 신고가 접수됐다고 이날 연합뉴스가 보도했다.

관할인 강서경찰서 명지지구대 경찰관이 신고를 받고 현장에 출동했으나 상황은 이미 종료돼 있었다.

해당 BJ들은 해프닝이었다며 범행을 부인했지만 이 장면은 방송에 고스란히 찍혔던 것으로 전해진다.

결정적 단서인 흉기를 발견하지 못한 경찰은 B씨를 임의동행하거나 현행범 체포하진 않았다. 출동한 지구대 측은 흉기를 발견하지 못했으나 이후 목격자 진술을 통해 흉기 소지를 확인해 사건을 경찰서로 넘긴 것으로 전해졌다. 흉기는 뒤늦게 현장에서 발견됐다.

강서경찰서는 지구대에서 사건을 넘겨받아 정식으로 조사할 계획이다.

연합뉴스에 따르면 이 라이브 방송을 지켜본시청자는 “평소 자극적이고 선을 넘는 방송에서 결국 칼부림 시도까지 여과 없이 생중계됐다”며 “끔찍한 인명피해로 이어질 뻔한 아찔한 상황이었다”고 밝힌 것으로 전해졌다.