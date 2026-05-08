에어홀 소재로 항균·자외선 차단 강화

블랙야크는 여름을 앞두고 냉감 반팔티 ‘에어로프레쉬(AERO FRESH)’ 시리즈를 출시했다고 8일 밝혔다.

에어로프레쉬는 두 가지 라인으로 구성된다. ‘에어로프레쉬A’는 눈에 보이는 미세한 에어홀 소재와 초경량 원단을 적용해 쾌적하고 가벼운 착용감을 제공한다.

‘에어로프레쉬K’는 초냉감 원사 키네티 쿨(Kineti Cool)과 천연 미네랄이 함유된 프리미엄 경량 나일론 소재로 냉감 기능을 극대화했다.

대표 제품인 ‘에어로프레쉬A 집업 반팔 티셔츠’는 스웨덴 폴리진(Polygiene) 사의 항균·소취 기술로 땀 냄새를 유발하는 박테리아 증식을 억제해 장시간 착용에도 쾌적함을 유지한다. 신축성이 우수한 원단으로 활동성을 높였으며 UPF 50+ 자외선 차단 기능을 적용했다. 세미 루즈핏 집업 스타일에 절개 디테일과 밑단 스트링으로 다양한 실루엣 연출이 가능하다. 블랙·그레이시 블루·소프트 오렌지 3가지 색으로 출시한다. 강승연 기자