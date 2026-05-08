미주·아시아 9개 노선 대상 한정 프로모션 11일부터 순차 오픈

[헤럴드경제=정경수 기자] 국제 유가 상승으로 항공권 유류할증료 부담이 커진 가운데, 에어프레미아가 미주·아시아 노선을 대상으로 한정 특가 프로모션을 진행한다.

에어프레미아는 오는 11일 오전 10시부터 17일까지 국제선 9개 노선을 대상으로 특가 항공권 판매를 실시한다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 일부 날짜에 한해 제한적으로 운영되며, 초특가 좌석은 선착순 방식으로 제공된다.

최근 국제 유가 상승 영향으로 국제선 유류할증료가 최고 수준인 33단계까지 올라 항공권 가격 부담이 커졌지만, 에어프레미아는 기본 운임을 조정해 최종 결제 금액 기준 경쟁력을 유지하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

특히 이번 행사는 유류할증료 최고 단계 적용 이후 처음 진행되는 특가 프로모션이라는 점에서 주목된다.

이코노미 클래스 왕복 총액 기준 최저가는 ▷로스앤젤레스(LA) 135만6500원 ▷뉴욕 142만8300원 ▷샌프란시스코 120만6500원 ▷호놀룰루 100만500원 ▷워싱턴D.C. 172만8300원부터다. 아시아 노선은 ▷나리타 29만7800원 ▷방콕 55만5300원 ▷다낭 48만2000원 ▷홍콩 42만4200원부터 판매된다.

프리미엄 좌석인 ‘와이드 프리미엄’ 클래스는 ▷LA 220만6500원 ▷뉴욕 262만8300원 ▷샌프란시스코 210만6500원 ▷호놀룰루 172만500원 ▷워싱턴D.C. 311만8300원부터 이용 가능하다. 아시아 노선은 ▷나리타 39만7800원 ▷방콕 81만5300원 ▷다낭 64만2000원 ▷홍콩 52만4200원부터 책정됐다.

탑승 가능 기간은 노선별로 다르다. 미주 노선은 이달 11일부터 내년 2월 28일까지, 아시아 노선은 오는 10월 24일까지 이용할 수 있다.

에어프레미아 관계자는 “유류할증료 인상에도 고객이 체감하는 총액 운임 부담을 낮추는 데 초점을 맞춘 프로모션”이라며 “합리적인 가격으로 여행 수요를 이어갈 수 있도록 했다”고 말했다.