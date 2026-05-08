이달 중 이전 등기 절차 착수 대표이사 집무실도 순차 이전 예정

[헤럴드경제=정경수 기자] 국내 최대 국적선사 HMM이 본점 소재지를 서울에서 부산으로 옮긴다. 임시주주총회에서 관련 정관 변경안이 통과되면서 본사 이전 작업도 본격화될 전망이다.

HMM은 8일 서울 여의도 본사에서 열린 임시주주총회에서 본점 소재지를 부산광역시로 변경하는 내용의 정관 개정안을 의결했다. 이에 따라 HMM은 이달 안에 이전 등기 등 관련 법적 절차를 마무리할 계획이다.

앞서 HMM 이사회는 지난 3월 임시이사회를 열고 본점 이전을 위한 정관 변경 안건을 주주총회에 상정하기로 결정한 바 있다. 이후 노사는 지난달 30일 국가 균형발전과 지방분권 강화 취지에 공감한다는 내용의 합의를 도출하며 부산 이전 논의를 이어왔다.

이날 주총에서는 출석 주식 대부분이 찬성표를 던진 것으로 전해졌다. 변경된 정관은 주총 승인 직후부터 효력이 발생한다.

HMM은 우선 대표이사 집무실을 부산으로 이전하고, 이후 단계적으로 본사 기능 이전을 추진할 예정이다. 부산 북항 재개발 지역 내 새 사옥 건립 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다. 다만 실제 이전 규모와 시기, 근무 체계 등 세부 사안은 노사 간 추가 협의를 거쳐 결정될 예정이다.

노조는 그간 본사 이전에 반대 입장을 보여왔으나, 최근 노사 간 기본합의서가 마련되며 큰 틀의 합의에 도달했다. 다만 향후 세부 협의 과정에서 갈등 가능성은 여전히 남아 있다는 관측도 나온다.

한편 HMM은 최근 발생한 ‘나무호’ 화재 사고 등 주요 현안 대응에도 전사적 역량을 집중하고 있다고 밝혔다.