“‘비상계엄은 내란’ 판결로 확인…국힘, 억지 주장 멈추고 석고대죄해야” “연평도 수용소 실체에 분노…계엄 성공했다면 꽃게 밥 됐을 것” 발언 중 울컥

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 8일 12·3 비상계엄 가담 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리가 항소심에서 감형받은 것을 두고 “가중 처벌을 해도 모자랄 판에 감형을 하나”라며 사법부를 강력히 비판했다.

정 대표는 이날 서울 조재희 송파구청장 후보 선거 사무소에서 열린 최고위원회의에서 이같이 밝히며 “대한민국 ‘조희대 사법부’ 정말 문제가 많다”고 날을 세웠다. 한 전 총리는 앞서 1심에서 징역 23년을 선고받았으나, 2심 재판부는 이보다 가벼운 징역 15년을 선고했다.

정 대표는 다만 이번 판결의 법리적 의미에 대해서는 긍정적인 평가를 내놨다. 그는 “비상계엄이 내란이 맞다고 확인해 준 재판은 그나마 의미가 있었다”며 “한덕수가 내란 중요 임무 종사자라는 사실이 판결로서 확인됐으니 국민의힘이 ‘비상계엄이 내란이냐’ 하고 계속 억지 주장을 폈던 것에 대해서는 이제 인정해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “국민의힘 전체 당원들이 다 못 하면 국회의원이라도 국회에 모여서 대국민 사과와 석고대죄하기를 바란다”고 촉구했다.

이어 정 대표는 2차 종합 특별검사팀의 ‘연평도 수용소’ 현장 검증 결과를 언급하며 격앙된 반응을 보였다. 그는 “500명을 수용할 수 있는 철창 있는 곳이 18군데나 있었다는 것 아니겠나”라며 “진짜 치가 떨리고 분노가 치밀어 오른다”고 말했다.

특히 당시의 긴박했던 상황을 회상하며 “만약에 계엄이 성공했더라면 이재명 대통령도, 저도 혹시 그곳에 갇혀 있지 않았을까. 그곳에 가다가 (연평도 바다에서) 꽃게 밥이 되지 않았을까‘ 하는 살 떨리는 악몽 같은 기억이 다시 떠올랐다”고 언급했다. 정 대표는 발언 도중 감정이 북받친 듯 “아, 이러면 안 되는데”라며 울먹이는 모습을 보이기도 했다.