[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 고현정이 ‘극단적 다이어트’ 의혹에 대해 직접 입을 열었다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘걍밍경’에는 ‘고현정 길들이기’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 고현정은 자신의 마른 몸을 향해 쏟아지는 의혹에 대해 해명했다.

고현정은 “2020년에 응급으로 정말 큰 수술을 했다. 십이지장과 췌장을 연결하는 그 부위를 봉합만 해뒀다. 위도 문제가 있고. 복합적이다”며 건강 상태에 대해 밝혔다.

이어 “잘 관리하면서 약 먹고 지내다가 2024년도에 스트레스를 받는 일이 많이 있어서 다시 쓰러졌다. 병원을 가야 되는데 그때 세월이 바뀌어서 응급실에 아무나 못 들어갔다. CPR 환자가 아니면 안 받아줘서 돌다가 결국 수술받았다”고 회상했다.

이어 고현정은 “간신히 수술 받았고 다행히 살았다. 괜찮아질 줄 알았는데 사람들이 ‘말이 느려졌다’, ‘기운이 없어 보인다’고 하는데 사실 기운이 없는 게 맞다”며 “예전에는 잘 먹고, 먹는 걸 좋아했는데 요즘엔 음식이 잘 안 들어간다. 김밥을 좋아하는데 두세 알만 먹어도 무슨 일이 일어날까 봐 무섭다. 뭘 먹었다가 배가 아플까 봐 무섭다”고 수술 이후 위축된 심정을 털어놓았다.

또 무리한 다이어트 의혹에 대해서도 “날씬한 것도 어느 정도여야 좋지 않나”며 “사람들이 다이어트를 심하게 한다고 오해하는데, 젊을 때도 안 하던 다이어트를 건강이 왔다 갔다 하는 순간에 다이어트를 하겠냐. 진짜 아니다”고 밝혔다.

그러면서 “계속 병원 다니고 약도 먹고 있고 건강해지려고 독하게 관리하고 있다. 운동도 다시 시작하려고 한다”고 덧붙였다.