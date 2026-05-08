하반기 전북벤처 혁신투자조합 출자 계획 초기 발굴부터 자본시장 진출까지 지원

[헤럴드경제=김지윤 기자] 하나증권이 전북 지역 혁신기업을 발굴해 비수도권의 창업 생태계 활성화를 이끈다.

하나증권은 지난 7일 전북창조경제혁신센터와 ‘지역 스타트업 육성 및 투자 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 8일 밝혔다.

양측은 이번 협약을 통해 전북 지역 전략 산업군의 유망 스타트업을 공동 발굴·육성한다. 또 성장 단계별 후속 투자와 자본시장 진출 지원 방안도 함께 모색할 계획이다.

하나증권은 직접투자와 조합 출자도 검토한다. 특히 하나증권은 센터가 올 하반기 조성 예정인 ‘전북벤처 혁신투자조합 3호’ 출자를 계획 중이다. 지역 초기 스타트업을 밀착 보육하는 액셀러레이터에 자금을 공급, 기업 발굴부터 후속 투자, 자본시장 진출로 이어지는 선순환 투자 구조를 마련하겠다는 구상이다.

이외에도 자금 조달 등 성장 단계별 금융 지원을 제공하는 한편, 기업공개(IPO) 컨설팅과 인수합병(M&A) 자문 등 자본시장 진출 지원도 함께 추진한다.

전북창조경제혁신센터는 보육 기업 정보 공유와 우수 기업 추천, 투자설명회 등 행사 공동 개최를 지원할 예정이다.

강성묵 하나증권 대표이사는 “이번 협약은 전북 지역 스타트업에 초기 투자부터 후속 투자, 자본시장 진출까지 이어지는 성장 지원 체계를 마련한다는 점에서 의미가 있다”며 “하나증권은 지역 혁신기업의 성장 과정에 함께하며 전북 지역 투자 생태계 활성화에도 힘을 보태겠다”고 말했다.

박선종 대표이사는 “최근 하나금융그룹의 전북에 대한 관심과 투자로 지역경제 활성화에 대한 기대감이 그 어느 때보다 크다”며 “이번 협약을 통해 하나증권과 함께 지역 벤처 스타트업을 대상으로 한 실질적인 지원을 강화함으로써, 직접적인 협력사례를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

하나증권은 비수도권 혁신기업에 대한 투자를 꾸준히 확대하고 있다. 앞서 부산창조경제혁신센터와 부산 지역 스타트업 생태계 활성화를 위해 MOU를 추진하기도 했다. 부산창조경제혁신센터가 조성한 ‘부산 글로벌 브릿지 투자조합’에 출자하고, 지역 스타트업 발굴에 나서는 것이 골자다. 지난해 12월에는 제주창조경제혁신센터와 ‘모험자본 인공지능(AI) 혁신생태계 조성’을 위한 업무협약을 체결했고, 충남에서는 ‘충남 기업 성장 벤처펀드’ 위탁운용사로 선정됐다.