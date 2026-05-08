- 스포츠와 지역 문화를 연계…귀엽고 사랑스러운 ‘꿈순이’ 굿스 20여 종 출시

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전의 대표 캐릭터 꿈순이와 대전 지역 연고 프로야구단이 손잡고 대전시의 매력을 알리고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣을 전망이다.

대전시는 한화이글스와 협업(콜라보레이션)해 대전의 대표 마스코트 ‘꿈순이’를 활용한 특별한 유니폼을 출시했다고 8일 밝혔다.

이번 프로젝트는 지난해 큰 호응을 얻은 ‘꿈돌이 콜라보레이션’의 성과를 이어가기 위해 기획했으며 유니폼·모자·인형·응원 도구 등 총 20여 종의 상품(굿즈)을 선보였다.

‘꿈순이 유니폼’은 대전시가 추진하는 ‘꿀잼도시 대전’ 브랜딩 전략의 핵심 콘텐츠로 활용할 예정이다. 한화이글스의 팀 컬러에 꿈순이의 귀엽고 생기 넘치는 이미지를 반영해 야구팬은 물론 시민과 관광객 모두에게 대전의 도시브랜드를 자연스럽게 각인시킬 것이란 기대다.

대전시 박승원 문화예술관광국장은 “지난해 꿈돌이 유니폼에 보내주신 성원에 힘입어, 올해는 사랑스러운 꿈순이와 함께 대전만의 색깔을 담은 새로운 협업 상품을 선보이게 됐다”며 “이번 협업이 스포츠와 지역 문화를 연계한 의미 있는 사례가 되길 바란다”고 말했다.

‘꿈순이 유니폼’을 비롯한 전 상품은 8일부터 한화이글스 온·오프라인 공식 매장에서 구매할 수 있다.