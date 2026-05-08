이몰라 서킷서 람보르기니 아레나 진행 브랜드 상징 ‘63’ 한정판·모터스포츠 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] 오토모빌리 람보르기니가 창립 63주년을 맞아 글로벌 고객 및 팬들과 함께 브랜드 역사를 기념하는 특별 행사를 연다고 8일 밝혔다.

람보르기니는 오는 9~10일(현지시간) 이탈리아 이몰라 서킷에서 ‘람보르기니 아레나’를 개최한다. 이번 행사는 1963년 브랜드 설립 이후 이어온 역사와 정체성을 조명하기 위해 마련됐다.

람보르기니는 1963년 5월 7일 창립자 페루치오 람보르기니가 설립했다. 같은 해 3.5ℓ V12 엔진 개발과 첫 프로토타입 ‘350 GTV’를 공개하며 브랜드 역사를 시작했다.

회사는 창립 연도를 의미하는 숫자 ‘63’을 브랜드 핵심 상징으로 활용하고 있다. 실제로 하이브리드 슈퍼카 ‘시안 FKP 37’은 63대 한정 생산됐으며, ‘아벤타도르 SVJ 63’ 시리즈에도 해당 숫자가 적용됐다. FIA 세계내구선수권(WEC)용 하이브리드 프로토타입 ‘SC63’ 역시 같은 상징성을 반영한 모델이다.

두카티와 협업한 ‘디아벨 1260 람보르기니’, ‘파니갈레 V4 람보르기니 스페치알레 클리엔티’ 등에서도 ‘63’은 브랜드 정체성을 드러내는 요소로 활용됐다.

람보르기니는 색상 전략에도 브랜드 역사를 반영했다. ‘지알로 마지오’ 컬러는 브랜드가 설립된 5월을 상징하는 색상으로 고객 선호도가 높은 대표 색상 가운데 하나다.

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니의 회장 겸 최고경영자(CEO)는 “1963년은 오늘날까지 이어지는 우리의 비전이 시작된 해”라며 “이제 ‘63’은 단순한 숫자를 넘어 브랜드의 정체성을 상징한다”고 말했다.

이어 “이를 기념한다는 것은 우리의 뿌리를 지키면서도 지속적으로 진화해 나간다는 의미이며, 람보르기니 아레나를 통해 이 특별한 순간을 커뮤니티와 함께 나눌 수 있어 더욱 뜻깊다”고 덧붙였다.