[헤럴드경제=최원혁 기자] 오토바이를 탄 남성이 길고양이들을 향해 비비탄총을 쏘는 장면이 찍힌 영상이 공개되자 누리꾼들의 비난이 쏟아졌다.

7일 방송된 JTBC ‘사건반장’에서는 길고양이들에게 총을 쏘는 남성을 목격했다는 제보자 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 지난달 4일 오후 4시께 가게 안에 있던 중 밖에서 ‘탁탁탁’ 소리가 들려 나가봤다.

공개된 CCTV 영상에는 오토바이를 탄 남성이 길고양이들을 발견하자마자 비비탄총을 겨누는 모습이 고스란히 담겼다.

이 남성은 고양이들이 놀라 도망가는데도 수차례 비비탄총을 발사했다.

A씨는 “‘지금 뭐 하시는 거냐’고 물으니 그대로 도망치더라”고 상황을 전했다. 그러면서 “피해 본 고양이들은 제가 새끼 때부터 약 5년간 돌봐온 길고양이들이다. 다행히 크게 다친 곳은 없다”고 했다.

A씨는 해당 남성을 경찰에 신고할 예정이다.

영상을 접한 누리꾼은 “동물이 무슨 죄가 있다고”, “동물들에 저런 짓을 하는 사람이면 시민들에게도 무슨 짓을 저지를지 모르는 준비된 범죄자다”, “똑같이 당해봐야 한다” 등 다양한 반응을 보였다.