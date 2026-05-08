WSJ “트럼프-빈살만 통화후 사용권 회복…이르면 이번주 작전 재개” 이란 보복 우려에 반발했던 사우디…한때 美의 영공사용 불허

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국의 호르무즈 해협 민간 선박 호송 작전인 ‘해방 프로젝트’(프로젝트 프리덤·Project Freedom) 중단의 배경이 됐던 사우디아라비아와 쿠웨이트의 미군 항공기 영공 사용 제한 조치가 철회됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 사우디와 쿠웨이트는 미국이 해방 프로젝트를 개시한 이후 내렸던 미군의 자국 내 기지 및 영공 사용 제한 조치를 해제했다.

앞서 NBC방송은 사우디 수뇌부가 미국의 해방 프로젝트 발표에 강한 불만을 표시했으며, 이에 대한 대응으로 프로젝트 수행을 위한 미군의 기지 및 영공 사용 권한을 중단시켰다고 이날 보도한 바 있다.

사우디는 미국 측에 자국 프린스 술탄 공군기지에서 미군 항공기를 출격시키거나, 해당 작전 지원을 위해 자국 영공을 비행하는 것을 허용하지 않겠다고 통보했고, 이는 결국 미군의 해방 프로젝트 중단으로 이어졌다.

그러나 해방 프로젝트를 가로막았던 핵심 제약이 해소되면서 트럼프 행정부는 이르면 이번 주 중 작전을 재개하는 방안을 검토하고 있다고 WSJ은 미 국방부 관계자를 인용해 전했다.

현재 미군은 사우디 프린스 술탄 공군기지에 전투기와 공중급유기 등 각종 군용기를 배치하고 있으며, 방공 시스템도 운용 중이다. 사우디는 그동안 이란 전쟁 지원을 위해 미군이 해당 기지에서 항공기를 출격시키고 자국 영공을 통과하는 것을 허용해왔다.

WSJ은 댄 케인 미군 합참의장이 지난 5일, 미군의 해방 프로젝트(4일 개시)에 맞서 페르시아만의 선박 및 아랍에미리트(UAE)를 표적으로 삼은 이란의 공격을 ‘저강도 괴롭힘’(low harassing fire), ‘이란이 지푸라기를 잡는 것’이라고 폄하한 게 기지 및 영공 사용 차단 결정의 배경이 됐다고 사우디 관리를 인용해 설명했다.

긴장이 재고조되는 상황에서 사우디와 쿠웨이트는 이란이 공격을 가할 경우 미국이 자국이 적극적으로 보호해주지 않을 것이라고 우려했다는 것이다.

기지·영공 사용 차단 문제는 트럼프 대통령과 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자의 통화에서도 해결되지 않았다고 앞서 NBC는 보도했다.

그러나 두 정상은 추가 통화에서 미군의 기지 및 영공 사용 권한을 회복하기로 했다고 WSJ은 전했다.

해방 프로젝트는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 일대 해역에 갇힌 민간 선박들이 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 유도 및 지원하는 작전이다.

해방 프로젝트를 차질 없이 수행하려면 방어용 우산 역할을 하는 군용기들이 선박 보호에 필수적이다.

앞서 트럼프 대통령은 프로젝트 개시 약 36시간 만인 5일 이란과의 협상에서 상당한 진전이 이뤄졌다면서 해방 프로젝트를 잠시 중단한다고 밝힌 바 있다.