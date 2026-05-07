가족·배움·문화 ‘부산 3축’ 키운다 다자녀가족 챙김·AI 공공학습관·최고시민 패스

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 부산시장 후보(국민의힘)가 7일 ‘부산 최고시민’을 2호 공약으로 발표했다.

박 후보의 시민대통합 캠프는 “박형준 시정이 출범한 후 EIU(이코노미스트 인텔리전스 유닛)의 세계 살기 좋은 도시 평가에서 부산이 2년 연속 아시아 6위를 기록했다”며 “이제 그 최고의 자부심을 시민 한분 한분 일상으로 가져오는 것이 다음 단계”라고 공약 배경을 설명했다.

공약의 첫 내용은 ‘다자녀 지원 체계 전면 재설계’다. 부산의 35개 다자녀 지원사업마다 ‘18세 미만’ ‘18세 이하’ ‘19세 미만’으로 제각각인 연령기준을 ‘막내 만 18세 이하’로 통일하고, 동백전 연동 디지털 다자녀증을 통해 자동적용하겠다고 밝혔다. 상하수도·도시가스 요금 감면, 종량제봉투 쿠폰 도입, 공공체육시설 이용료 표준화 등 매달 가족생활비를 줄여주는 체감형 지원도 추진된다. “첫째가 대학생이 됐다고 셋째 혜택까지 끊는 부산은 더 이상 없다”는 것이다.

두 번째는 ‘도보 15분, 학원비 0원’이다. 부산 16개 구·군에 공공학습관을 설치해 걸어 15분 거리 안에서 글로벌·국내·평생학습 3트랙을 받을 수 있게 하겠다는 구상이다. IB·A-Level·AP/SAT 글로벌 진학 트랙과 맞춤형 AI 튜터, 국내대학 및 해외대학 진학 로드맵·면접논술·에세이 첨삭·인터뷰 지원까지 공공이 책임진다는 발상이다.

진로 설계도 공공학습관 안에 AI 글로벌 진로·진학 컨설팅 센터를 두고 중·고생 AI 적성·학습성향 진단을 무료 제공하며, 성적표·대학 이름 중심에서 벗어나 ‘가능성 중심 설계’로 전환한다. 스마트폰·키오스크·민원 앱 활용법과 보이스피싱 예방, 건강관리 앱 교육 등 세대통합형 평생교육도 포함된다.

세 번째는 ‘부산 최고시민 패스’ 도입이다. BTS 콘서트, 부산불꽃축제, 롯데자이언츠 경기 등 부산에서 열리는 큰 행사 표를 정작 부산 시민이 못 잡는 현실을 바꿔 주요 공연·전시·축제 좌석 10%를 부산 시민에게 우선 할당하고, 당일 노쇼 잔여석은 30~50% 할인된 시민가로 즉시 오픈한다. 신청한 시민에게는 본인 12만 원에 부산시가 18만 원을 더해 연 30만 원의 패스를 제공한다.

박형준 후보는 “세계가 인정하고 시민 스스로 자부심을 키워온 도시”라며 “부산시민 한분 한분이 ‘부산에서 사는 게 만족스럽다’고 말씀해 주시는 것이 나의 가장 큰 성적표”라고 말했다.