[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI) 기업 업스테이지가 포털 ‘다음(Daum)’ 운영사인 AXZ 인수를 최종 확정했다고 7일 밝혔다.

업스테이지와 AXZ 모회사인 카카오는 지난 1월 다음 인수를 위한 업무협약을 체결하고 실사를 진행해왔다. 약 4개월간의 심층 실사를 거쳐 이번에 본 계약을 최종 체결하고 인수 절차를 마무리했다.

카카오가 보유한 다음 운영사 AXZ의 지분을 업스테이지에 이전하고, 카카오가 업스테이지의 지분을 일정 금액 이상 취득하는 것이 핵심이다. 카카오는 2014년 다음을 흡수 합병한 지 12년 만에, 다음을 떼어 내고 포털 사업을 업스테이지에 넘기게 됐다.

업스테이지는 이번 인수를 발판으로, 다음을 차세대 AI 포털로 고도화 시킬 계획이다. 단순 키워드 기반 검색에서 의도와 맥락을 이해하고 답변을 제시하는 ‘콘텍스트AI’ 서비스로 차별화한다는 목표다.

이를 위해 자체 개발 거대언어모델(LLM) ‘솔라’를 다음이 보유한 검색 엔진과 결합한다. 이를 시작으로 전체 서비스를 AI로 재구성한 차세대 포털로 탈바꿈 시킬 방침이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “업스테이지의 기술력과 30여년 역사를 지닌 국민 포털이 결합하는 이번 인수가 새로운 AI 포털 시대를 열어가는 AI 산업의 상징적 전환점이 될 것”이라고 말했다.

한편 업스테이지는 주관사로 참여하고 있는 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 프로젝트의 대국민 AI 생태계 확산에도 이번 인수가 긍정적인 시너지를 낼 것으로 기대했다.

업스테이지 측은 “자체 기술로 개발 중인 국가대표 AI 모델이 다음과 결합될 경우, 다음 서비스를 통해 국민 누구나 손쉽게 활용할 수 있는 대국민 AI 서비스 생태계 확산을 실현할 수 있을 것”이라고 설명했다.