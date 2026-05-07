양천구, ‘Y교육박람회 2026’ 포럼·강연 개최... 세계적 사회학자 샘 리처드 교수 특강부터 장동선·허성범·장동민 등 국내 명사 15일 저명 연사 초청 ‘Y-교육포럼’ ‘질문하는 인간, 생각하는 힘’ 주제로 공론의 장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구가 5월 14일부터 15일까지 양천구청 일대에서 인공지능 시대 교육의 방향성을 논의하는 ’Y-교육포럼‘과 논리적 사고의 중요성을 다각도로 조망하는 ’AI 인사이트 특별강연‘을 개최한다.

‘Y교육박람회 2026’ 부대행사로 펼쳐지는 이번 포럼과 강연은 ‘AI 빅뱅: 경계 없는 교육, 한계 없는 배움’을 주제로 인공지능을 심도 있게 이해하고, 미래 학습 역량을 함께 모색하는 장으로 꾸며진다.

특히 올해는 세계적인 사회학자인 샘 리처드 미국 펜실베니아 주립대 교수와 뇌과학 박사 장동선, 방송인이자 창업가 장동민, 카이스트 AI 연구원 허성범 등 국내외 명사들이 대거 참여해 ‘AI 시대 교육의 변화’에 대한 깊이 있는 통찰을 제공할 예정이다.

박람회 개막일인 14일 오후 3시 30분 해누리타운 해누리홀에서는 장동선 박사가 ‘뇌과학자가 바라보는 AI 시대의 미래’를 주제로 강연을 펼친다. 인공지능 기술 확산이 미래 세대의 사고와 학습에 미치는 변화를 뇌과학적 관점에서 분석하고, 인간이 갖춰야 할 핵심 역량을 제시한다.

15일 오후 1시 30분 양천구청 3층 디지털미디어센터에서는 샘 리처드 교수가 글로벌 명사 특강을 진행한다. 샘 리처드 교수는 ’AI 시대, 한국의 교육은 달라진다‘를 주제로 일방적 지식 전달 방식에서 벗어나 청중과 소통하는 참여형 강연을 펼칠 예정이다.

같은 날 오후 4시에는 ‘인공지능 시대의 교육: 질문하는 인간, 생각하는 힘’을 주제로 ‘EBS와 함께하는 Y-교육포럼’이 이어진다. 포럼에는 박태웅 녹서포럼 의장과 샘 리처드 교수, 이창준 원장이 참여해 AI 기술 확산으로 변화하는 교육환경 속에서 인간 고유의 사고력과 질문력, 미래 교육의 방향을 논의한다.

양천공원 야외무대에서는 박람회 참여자들과 자유롭게 소통하는 ’진로樂토크 콘서트‘가 열린다. 14일에는 방송인 장동민이 ’AI를 이기는 인간의 무기, 전략·창의·순발력‘을 주제로 강연을 펼치고, 15일에는 카이스트 AI 연구원 허성범이 ’AI가 알려주는 나만의 공부비밀‘을 주제로 효율적인 학습전략을 전수한다.

이 외도 구는 박람회 기간 국내 1호 프로파일러 권일용, 작가 겸 배우 차인표, 리플러스 인간연구소 소장 박재연, EBS 스타강사 심주석·윤윤구·윤혜정 등 다양한 분야의 전문가와 명사를 초청해 진로, 학습, 소통 등을 주제로 한 강연 프로그램을 운영할 계획이다.

구 관계자는 “이번 포럼 및 강연은 AI 시대를 살아가는 모든 세대에게 미래 교육이 나아가야 할 이정표를 제시하는 자리가 될 것”이라며 “국내외 최고 전문가들이 한자리에 모이는 만큼, 많은 구민이 참여해 급변하는 인공지능 시대 환경 속에서 미래의 삶을 설계하는 소중한 인사이트를 얻어 가시길 바란다”고 말했다.