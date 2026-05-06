[헤럴드경제=최원혁 기자] 작가 겸 방송인 기안84의 작품이 중고 거래 플랫폼에 1억원이 넘는 가격으로 올라왔다.

최근 중고 거래 플랫폼 ‘당근마켓’에 기안84의 작품 ‘별이 빛나는 청담’이 매물로 올라와 눈길을 끈다. 판매가는 1억5000만원으로 책정됐다.

판매자는 해당 작품이 원화라고 소개하며 “이동으로 인해 처분한다. 타 작품보다 유니크한 도상과 유화 터치감이 다르다”며 “정말 관심 있는 분만 제안 달라”고 했다.

‘별이 빛나는 청담’은 지난 2022년 3월 열린 기안84의 첫 개인전 ‘풀소유’에 전시된 작품이다. 당시 그는 전시의 핵심 주제가 ‘욕망’이라고 밝혔다. 특히 개인전에서 발생한 수익금 8700만원 전액을 기부하며 화제를 모은 바 있다.

당시 기안84는 유튜브를 통해 “내가 제일 갖고 싶은 것과 사람들이 가장 갖고 싶어 하는 게 무엇일지 생각했는데, 결국 부동산이라고 봤다”며 “그래서 부동산을 메인 주제로 작품을 만들었다”고 했다.

그러면서 “한강 러닝을 하다 보면 청담 자이가 보이는데 내 눈에는 보물처럼 느껴졌다”며 “별이 빛나는 밤에를 좋아해서 패러디 형식으로 작업해 봤다”고 덧붙였다.