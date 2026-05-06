[헤럴드경제=최원혁 기자] 부유한 환경에서 자란 남성이 여자 친구 본가의 낡은 주거 환경을 처음 본 뒤 결혼을 앞두고 느끼는 복잡한 심경을 토로한 사연이 화제다.

최근 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘여자 친구 집에 처음 인사 갔는데 생각이 많아진다’는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 자신을 부모님이 상당한 건물과 금융자산을 보유하고 있는 이른바 ‘강남 40평대’ 아파트에서 살았다며 유복한 환경을 강조했다.

그동안 자취를 하던 여자 친구의 본가를 방문할 기회가 없었던 그는 이번 인사를 계기로 어떠한 가정환경에 자라게 됐는지 간접적으로 알게 됐다고 했다.

하지만 A씨는 여자 친구 본가의 풍경을 “오래된 나무 식탁과 낡은 화장실 변기, 장판 바닥과 알루미늄 샷시, 칠 벗겨진 창문”이라고 묘사하며 자신의 생활 환경과는 사뭇 다른 모습에 당황했다고 털어놨다.

그러면서 “당장 내 재산은 아니지만 우리 부모님은 건물도 있고 금융자산도 꽤 있다”며 “그래서 그런지 이런 환경이 좀 낯설었다”고 솔직하게 밝혔다.

A씨는 “여자 친구가 떨리는 목소리로 ‘실망했지?’라고 하는데 대답을 못 했다. 생각이 많아진다”며 한숨을 내쉬었다.

사연을 접한 누리꾼들을 “결혼은 현실이다. 사람을 사랑하는 거지 그 사람의 가난까지 사랑하는 건 쉽지 않다”, “진짜 고민이 깊다면 이런 글을 쓰지도 않았을 것”, “대한민국에서 결혼이란 단순히 둘만 사는 게 아니다”, “사람만 좋으면 되는 거 아니냐”, “사람을 봐야지 왜 조건만 따지는 건지 모르겠다” 등 다양한 반응을 보였다.