5월 아동권리 인식 확산 노력

B tv 아동권리영화제 상영작 중 한 작품. [SK브로드밴드 제공]
B tv 아동권리영화제 상영작 중 한 작품. [SK브로드밴드 제공]

SK브로드밴드가 5월 가정의 달을 맞아 아동권리 인식 확산을 위한 콘텐츠 상영에 나선다. 미디어 플랫폼을 기반으로 사회적 가치를 전달하는 ESG 활동을 이어간다.

SK브로드밴드는 국제아동권리 NGO Save the Children과 협력해 B tv에서 아동권리 관련 단편영화(사진)를 무료로 상영한다고 4일 밝혔다.

상영은 이달 31일까지 진행되며 B tv와 모바일 B tv를 통해 누구나 시청할 수 있다. 이번 특별 상영은 가정의 달을 계기로 아동의 권리와 삶에 대한 사회적 공감대를 넓히기 위해 기획됐다. 이용자 접근성을 높이기 위해 B tv 홈과 영화·시리즈, 무료 메뉴 등 다양한 경로에서 콘텐츠를 제공한다.

상영작은 제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제 수상작을 포함해 총 7편이다. 대상 수상작 ‘벽 너머에’를 비롯해 아동의 권리, 성장, 꿈, 도전 등을 주제로 한 단편영화들이 편성됐다. 세이브더칠드런 오리지널 콘텐츠도 함께 공개된다. 박혜림 기자


rim@heraldcorp.com