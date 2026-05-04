5월 아동권리 인식 확산 노력

SK브로드밴드가 5월 가정의 달을 맞아 아동권리 인식 확산을 위한 콘텐츠 상영에 나선다. 미디어 플랫폼을 기반으로 사회적 가치를 전달하는 ESG 활동을 이어간다.

SK브로드밴드는 국제아동권리 NGO Save the Children과 협력해 B tv에서 아동권리 관련 단편영화(사진)를 무료로 상영한다고 4일 밝혔다.

상영은 이달 31일까지 진행되며 B tv와 모바일 B tv를 통해 누구나 시청할 수 있다. 이번 특별 상영은 가정의 달을 계기로 아동의 권리와 삶에 대한 사회적 공감대를 넓히기 위해 기획됐다. 이용자 접근성을 높이기 위해 B tv 홈과 영화·시리즈, 무료 메뉴 등 다양한 경로에서 콘텐츠를 제공한다.

상영작은 제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제 수상작을 포함해 총 7편이다. 대상 수상작 ‘벽 너머에’를 비롯해 아동의 권리, 성장, 꿈, 도전 등을 주제로 한 단편영화들이 편성됐다. 세이브더칠드런 오리지널 콘텐츠도 함께 공개된다. 박혜림 기자