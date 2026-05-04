5월 가정의 달 맞아 아동권리 인식 확산 노력 B tv서 세이브더칠드런 아동권리영화제 수상작 등 상영

[헤럴드경제=박혜림 기자] SK브로드밴드가 5월 가정의 달을 맞아 아동권리 인식 확산을 위한 콘텐츠 상영에 나선다. 미디어 플랫폼을 기반으로 사회적 가치를 전달하는 ESG 활동을 이어가는 모양새다.

SK브로드밴드는 국제아동권리 NGO Save the Children과 협력해 B tv에서 아동권리 관련 단편영화를 무료로 상영한다고 4일 밝혔다.

상영은 이달 31일까지 진행되며 B tv와 모바일 B tv를 통해 누구나 시청할 수 있다.

이번 특별 상영은 가정의 달을 계기로 아동의 권리와 삶에 대한 사회적 공감대를 넓히기 위해 기획됐다. 이용자 접근성을 높이기 위해 B tv 홈과 영화·시리즈, 무료 메뉴 등 다양한 경로에서 콘텐츠를 제공한다.

상영작은 제11회 세이브더칠드런 아동권리영화제 수상작을 포함해 총 7편이다. 대상 수상작 ‘벽 너머에’를 비롯해 아동의 권리, 성장, 꿈, 도전 등을 주제로 한 단편영화들이 편성됐다. 세이브더칠드런 오리지널 콘텐츠도 함께 공개된다.

SK브로드밴드는 이번 프로그램을 통해 단순 콘텐츠 제공을 넘어 이용자들이 자연스럽게 아동권리 이슈를 접할 수 있도록 하는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 가족 단위 시청을 통해 세대 간 공감대를 형성하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

SK브로드밴드는 그동안 ESG 경영의 일환으로 다양한 공익 콘텐츠를 선보여왔다. 대표적으로 서울국제환경영화제와 협업해 주요 상영작을 무료로 제공하는 특집관을 운영하며 환경 이슈에 대한 사회적 공감 확산을 지원해왔다. 뿐만 아니라 서울국제여성영화제도 후원해 사회적 의미가 큰 다양한 독립·예술영화를 소개한 바 있다. 미디어 플랫폼을 활용해 환경과 사회 문제를 콘텐츠로 풀어내는 셈이다.

박참솔 SK브로드밴드 플랫폼 담당은 “B tv 세이브더칠드런 아동권리영화제 특별 상영은 영화라는 친근한 매체를 통해 아이들의 현실과 권리에 대해 깊이 생각해볼 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라며 “앞으로도 B tv를 통해 사회적 가치를 담은 다양한 콘텐츠를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.