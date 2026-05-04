트루스소셜에 AI 생성 사진 게시 美링컨 기념관 앞 반사 연못서 수영복 차림 美부통령 등 핵심 참모진도 등장

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[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 수영복 차림으로 각료들과 함께 수영을 즐기는 모습의 인공지능(AI) 생성 사진을 자신의 소셜미디어에 올려 화제가 되고 있다. 사진 속 배경이 된 장소는 물론 비키니 차림의 묘령의 여성이 동석해 관심을 모았다.

트럼프 대통령은 지난 1일(현지시간) 오후 11시께 소셜미디어 트루스소셜에 AI로 생성된 사진을 여러 장 올렸다. 사진들 가운데 트럼프 대통령이 상의를 탈의한 채 물 위에서 금색 튜브에 올라타 둥둥 떠 있는 모습이 눈길을 끌었다. 트럼프 대통령은 금색 튜브 위에서 엄지손가락을 치켜세우며 미소를 띠고 있다.

트럼프 대통령의 옆에는 JD 밴스 부통령, 마르코 루비오 국무장관, 더그 버검 내무장관이 모두 상의를 탈의한 모습으로 활짝 미소를 짓고 있다. 이들 가운데 정체불명의 한 명이 선글라스를 쓰고 비키니를 입은 채 등장해 관심을 받았다.

이들이 수영을 즐기는 듯한 장소는 링컨 기념관 앞에 놓여 있는 반사 연못이었다. 이 연못은 1923년 완공된 유서 깊은 시설로, 워싱턴 기념탑과 링컨기념관을 반사하도록 설계된 국가적 상징물이다.

해당 반사 연못은 최근 녹조 현상 등이 발생해 트럼프 대통령 지시에 따라 대대적인 복원 공사가 진행되고 있다. 앞서 트럼프 대통령은 부동산 사업가 시절 ‘100개가 넘는 수영장’을 만든 경험을 강조하며 링컨기념관 앞 연못 보수 작업을 성공시키겠다고 밝힌 바 있다.

이와 관련해 트럼프 대통령은 지난달 링컨 기념관 앞 연못을 찾아 과거 부동산 사업가로서 수많은 수영장을 조성했던 경험을 강조하며 연못 미화 사업 추진 의지를 밝혔다. 150만달러(약 22억원)가 투입되는 이번 사업은 누수가 발생한 연못을 보강하고 바닥에 미국 국기를 상징하는 파란색 코팅제를 입히는 공사다.

트럼프 대통령은 이날 버락 오바마 전 대통령 재임 시절 오염된 연못 사진을 함께 올려 자신의 지시대로 복원 사업이 이뤄진 이후 한층 깨끗해진 연못의 모습을 비교해 올리기도 했다. 트럼프 대통령은 버락 오바마 전 대통령 재임 시절의 오염된 연못 사진을 대조하며 “이것이 바로 ‘트럼프’ 이전과 이후 미국의 모습”이라는 글을 덧붙였다.

트럼프 대통령은 재집권 이후 백악관 곳곳을 자신의 취향으로 재단장하고 있다. 반사 연못의 개보수 작업도 이같은 재단장의 일환으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 반사 연못 외에도 러시모어산의 ‘큰 바위 얼굴’에 자신의 얼굴이 나란히 배치된 이미지도 올렸다. 조지 워싱턴, 토머스 제퍼슨, 시어도어 루스벨트, 에이브러햄 링컨 등 미국의 역대 대통령에 이어 자신의 얼굴을 나란히 배치한 모습이다.