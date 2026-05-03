[헤럴드경제=문영규 기자] 영국의 ‘얼굴 없는 작가’ 뱅크시가 런던 도심 한복판에 깃발이 양복 입은 남성의 얼굴을 가린 형태의 대형 동상을 세워 화제가 되고 있다.

3일(현지시간) 영국 BBC 방송 등 외신에 따르면 뱅크시는 지난달 30일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 런던 도심에 동상이 설치되는 장면을 담은 영상을 올렸다.

이 동상은 정장 차림의 한 남성이 깃발을 들고 걸어가는 모습을 형상화했다. 얼굴은 나부끼는 깃발에 가려져 있다. 동상을 받치는 단의 하단에는 뱅크시 이름이 새겨졌다.

뱅크시는 작품을 제작해 공개하고 이후 작품 이미지를 SNS에 게시하는 방식으로 자신의 것임을 확인한다.

그는 자신의 정체를 밝히지 않아 얼굴 없는 예술가로 불리며, 작품에 사회적 메시지를 담아 왔다.

작품이 설치된 곳은 영국 왕실의 버킹엄궁, 세인트 제임스 궁과 멀지 않고 영국 의회 의사당인 웨스트민스터 궁과도 가까운 세인트 제임스 워털루플레이스다.

이곳은 1800년대 제국주의를 기념해 개발된 거리로, 뱅크시의 동상 가까이에는 에드워드 7세, 플로렌스 나이팅게일의 조상과 크림전쟁 기념관 등이 있다.

작품을 구경하러 현장에 인파가 모여든 가운데, 이 작품을 놓고 ‘민족주의, 국가주의’를 비판하는 상징으로 해석하는 이들도 나타났다.

23세 학생 올리 아이작은 BBC 방송에 “정치인 양복 차림 같다”며 “전 세계와 영국에서 국수주의가 되살아나는 데 대한 반응일 수 있다”고 해석했다.

SNS에선 “내셔널리즘에 눈이 먼 사람 같다”, “극단적이고 현실을 제대로 인식하지 못하는 미국의 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 세력을 형상화한 것”이라고 해석한 누리꾼들도 있었다.