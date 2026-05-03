[헤럴드경제=문영규 기자] 가수 윤복희(80)가 과거 불공정 계약 때문에 4차례의 임신중절수술을 받았다고 고백했다.

윤복희는 지난 2일 방송된 MBN 방송 예능프로그램 ‘김주하의 데이앤나잇’에 출연해 해외 진출 당시 “아이를 낳으면 안 되는 계약을 했다”며 “다른 사람들은 괜찮은데 저는 바뀌면 안 되기 때문에 결혼해도 아이를 가질 수가 없었다”고 털어놨다.

그는 두 번의 결혼생활 동안 아이가 없었다는 말에 “아이가 없던 게 아니라 아이가 있었다”고 밝히면서 이같이 말했다.

계약 때문에 여러 차례 임신중절수술을 했어야만 했다고 말한 그는 “아기를 낳을 수가 없어서 아기를 지웠다”며 “그때는 피임이라는 걸 몰랐다. 계속 애가 들어서니까 4번 정도 수술했다”고 했다.

윤복희는 1968년 독일계 혼혈 가수였던 유주용과 결혼했으나 1975년 이혼했다. 이듬해 가수 남진과 재혼했지만 3년 만에 또 이혼했다.

그는 “제가 종교를 갖고 나서 제일 많이 회개한 부분이 바로 그것(낙태)”이라며 “그게 살인이나 마찬가지라고 생각해 평생 마음에 짐으로 남아 있다”라고 말했다.

윤복희는 1952년 6세의 어린 나이에 뮤지컬 ‘성탄절 선물’로 데뷔 1960년대 세계무대에 진출했다. 지난 1967년 국내에서 처음으로 미니스커트를 선보이며 대중문화와 패션에 큰 영향을 끼쳤다.