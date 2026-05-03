[헤럴드경제=문영규 기자] 과거 ‘삼성 저격수’로 불렸던 박용진 규제합리화위원회 부위원장이 총파업을 예고한 삼성전자 노조와 사측을 향해 “집안싸움에 씁쓸하다”며 비판의 목소리를 높였다.

박용진 부위원장은 3일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 “삼성전자노조가 성과급 배분과 상한선 폐지 등을 요구하면서 파업을 예고하고 있다”며 “노사협상 과정을 보면서 저는 매우 씁쓸하다”고 썼다.

박 부위원장은 “왜 여러분의 협상 테이블에는 삼성전자가 엄청난 성과를 만드는 과정에 함께 한 협력업체, 하청업체, 사내 비정규직에 대한 이야기는 없느냐”며 “삼성전자가 어려웠을 때 단가를 낮추거나 물량을 줄여 고통은 함께 나눠 왔을 이들에게 왜 잔치날 함께 음식을 나눠 먹자는 이야기를 안하느냐”고 꼬집었다.

그는 “삼성전자의 천문학적 영업이익에 여러 관계 회사와 노동자들의 기여가 있지 않느냐”며 “그러면 그 성과를 함께 나눠야 하는 것 아니냐. 단가를 높여주고, 동반성장 기금도 만들고, 해당 협력업체에 복지시설을 지원하거나 사내 비정규직 노동자들의 임금도 높여주는 등 다양한 방법을 왜 아무도 제시하지 않는 것이냐”고 했다.

그러면서“ 그저 이 천문학적 이익을 두고 동네 사람들 같이 불러 음식 나눌 생각은 안하고 대문 걸어 잠구고 끼리끼리 먹자판 잔치와 집안싸움에 몰두하는 모습이 솔직히 불편하다”고 말했다.

노조 측에는 ‘노동자 연대 정신’을 갖출 것을 주문했다.

박 부위원장은 “전태일은 버스비를 털어 배고픈 어린 여공들에게 풀빵을 사줬다. 그리고 자기는 평화시장에서 창동까지 그 먼 길을 걸어서 퇴근했다”며 “대한민국의 노조들이 전태일을 따르겠다고 한다면, 힘없는 사람들, 더 힘든 직업군들, 노조 밖의 노동자들을 생각해야 한다”고 강조했다.

그는 “나부터 챙기겠다고 할 수는 있지만 나만 챙기겠다고 한다면 전태일의 이름은 지우고 시작하는게 맞을 것”이라고 덧붙였다.

사측을 향해서도 ‘동반성장의 길’을 가야한다고 강조했다.

박 부위원장은 “초거대 ‘갑‘인 삼성전자가 이번 영업이익의 일부를 바탕으로 협력업체, 사내비정규직들에게 먼저 공동성장 동반성장의 길을 제안해 달라”며 “지난 보수 정부들에서 낙수효과 분수효과 이야기 했지만 한번도 보지 못했던 그 분수효과를 삼성전자가 먼저 보여 주면 좋겠다”고 했다.

그는 “단순 노사관계 갈등을 벗어나 국민경제에 기여하는 것이 삼성전자가 국민들로부터 엄청난 혜택에 보답하는 것”이라며 “사실 세제혜택과 금융정책, 전력과 산업용수, 부지조성까지 삼성전자의 영업을 위해 우리 정부나 국민들이 국민혈세를 동원해 얼마나 많은 배려와 지원을 하고 있는지 삼성전자가 더 잘 알 것이다. 그런면에서 삼성전자는 노사와 투자자들만의 것이 아니라 국민의 기업이기도 하다”고 설명했다.

그러면서 “성과급을 둘러싼 파업갈등을 보며 불편하고 씁쓸한 느낌을 갖는 국민은 나 하나 뿐이 아니다”면서 “삼성전자 노사 모두가 그 불편한 시선을 잘 이해하고 헤아리시지 않으면 이 불편함이 분노로 바뀔 것”이라고 경고했다.