[헤럴드경제=민상식 기자] 그룹 에픽하이가 사람들에게 피해를 주는 ‘러닝 크루’를 비판했다.

최근 수십명이 무리 지어 달리는 ‘러닝 크루’가 유행하면서 ‘길막’(길을 막는 행위) 등으로 불편을 겪는 시민들이 속출하는 상황이다.

지난달 30일 에픽하이의 유튜브 채널에는 ‘원조 본헤이터가 말하는 최악의 빌런들’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 에픽하이 세 멤버는 각자가 느끼는 일상 속 빌런에 대해 이야기하는 시간을 가졌다.

투컷이 러닝크루를 언급하자, 타블로는 “러닝을 하든 자전거를 하든 상관없는데 무리 지어 다니지 좀 마. 무리지어 서 있지 말고 무리 지어서 뭘 좀 하지 마”라며 목소리를 높였다.

투컷도 “건전한 취미를 함께 하기 위해 모인 거 아닌가”라면서 “그럼 그것만 하면 되는데 인도를 다니는 분들에게 피해를 준다”라고 했다.

타블로는 “러닝이 문제가 아니다. 무리 지어서 그렇다”라고 강조했다.

미쓰라는 “왜 모여서 담배를 피운 후 꽁초를 버리고 뛰냐고”라며 자신의 집 앞에 꽁초를 버리고 뛰는 러닝 크루가 있다고 하소연했다.

타블로는 “아끼는 동생이 경찰과 도둑 놀이를 하다가 이가 다 날아갔다. 줄을 밟고 넘어진 건데, 내가 그 일이 일어나기 한 달 전에 사람은 무리 지어 다니면 안 된다고 했다”고 덧붙였다.