[헤럴드경제=민상식 기자] ‘병역 기피’ 논란으로 한국 입국이 금지된 가수 유승준(스티브 유)이 팬들과의 소통을 예고하면서, 한국계 외국인들의 ‘체리 피킹’(Cherry Picking, 과실만 따 먹는 행태) 논란이 다시금 수면 위로 떠올랐다.

속칭 ‘검은 머리 외국인’이 국내 연예계에서 활동하며 막대한 수익을 올리면서도 병역을 이행하지 않은 것에 대해 대중의 시선이 곱지 않은 상황이다.

법적으로는 문제가 없을지라도, 공인으로서의 영향력을 고려한다면 병역에 준하는 사회적 기여가 수반돼야 한다는 지적이다.

2일 유튜브 채널 ‘유승준’에는 ‘저 그때 진짜 무너졌었습니다. 이제 다 말합니다. 유승준 Q&A 시작합니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.

유승준은 영상에서 “여러분 덕분에 아주 잘 지내고 있다. 이렇게 여러분과 함께 소통할 수 있는 공간이 있어서 너무 다행이다. 감사하게 생각한다”고 말했다.

유승준은 “다른 연예인들도 많이 하긴 하지만 그래도 그 누구보다 진솔하고 또 정직하고 있는 그대로의 삶을 나눌 수 있다고 제가 믿기 때문에 제가 여러분과 함께 Q&A를 진행해 보려 한다”고 했다.

유승준은 “누구에게도 말 못 할 고민이나 소소한 이야기, 가벼운 질문도 괜찮다”며 “함께 나누고 대화하는 시간이 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

이어 “저에 대해 궁금한 게 있으시면, 오해나 루머, ‘군대 왜 안 갔어요?’나 제 이슈에 관련된 어떤 질문도 괜찮다. 이제 이야기 못 할 것도 없다”고 강조했다.

유승준은 1997년 ‘가위’로 데뷔해 ‘나나나’, ‘열정’ 등의 히트곡을 내며 당대 최고의 스타로 활동했다. 그러나 2002년 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득하며 병역 기피 논란에 휩싸였고, 법무부로부터 입국 금지 조치를 받았다.

이후 유승준은 재외동포(F-4) 비자 발급을 두고 정부와 장기적인 법정 공방을 이어오고 있다. 대법원에서 두 차례 승소 판결을 받았으나 LA 총영사관 측이 비자 발급을 거부하면서, 현재 세 번째 비자 발급 거부 처분 취소 소송의 항소심이 진행 중이다.