[헤럴드경제=장연주 기자] 제주에서 70대로 알려진 ‘먹튀 할머니’가 비슷한 수법으로 식당을 돌며 무전취식을 반복해온 것으로 드러났다.

29일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 제주에서 치킨집을 운영하는 A씨는 지난 11일 밤 손님으로 온 한 할머니가 치킨과 막걸리를 주문해 먹었다.

그런데 할머니는 A씨를 부르더니 침울한 표정으로 “남편과 술을 마시다 다퉜고 차량과 카드도 모두 가져갔다”며 “지금은 돈이 없지만 집이 근처니까 택시비 1만2000원만 빌려달라”고 요구했다.

A씨는 할머니의 몸과 얼굴에 힘이 없어 보여 가정폭력을 의심하면서 안타까운 마음에 2만원을 건넸다.

그러자 할머니는 자신이 근처 오리집 사장이라며 “내일 오전에 식당 문을 여니 그때 돈을 가져다주겠다”며 “혹시라도 내가 오지 않으면 식당으로 찾아오라”고 약속했다.

다음 날 아무런 소식이 없어 A씨는 해당 식당을 찾았다. 그런데 실제 사장은 할머니가 아닌 다른 사람이었고, 오리집 사장 역시 같은 피해를 당한 피해자였다.

오리집 사장은 “이틀 전 할머니가 찾아와 김치찌개와 막걸리를 먹고 딸 핑계를 대며 연락처까지 주고 잠적했다”며 “이 지역에서 유명한 사람이고 알코올 중독자더라”라고 전했다.

알고 보니, 이 같은 피해를 당한 자영업자는 피자집과 갈비탕집 등 한두명이 아니었으며 할머니는 동일한 수법으로 무전취식을 해온 것으로 드러났다.

경찰에 따르면, 7건의 유사 신고가 접수됐으며 할머니는 현재 사기 혐의로 구속 송치됐다.