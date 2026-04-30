AI모빌리티+ESG 우수기업 발굴 시상 ‘기술에 감동을 더하다’ 그 빛나는 가치 참가기업 접수 오는 6월 6일까지 받아 이주형 한국대학발명협회 회장의 열정 15회째 건강+지속가능 핵심가치 고수 “AI모빌리티+ESG 결합시너지 극대화”

[헤럴드경제=김영상 기자] 미래 AI모빌리티 산업과 ESG 경영의 가치를 결합한 글로벌 시상식인 ‘Future AI Mobility Summit(FAMSㆍ이하 팸스)2026 어워즈’가 제15회 아시아 로하스(ESG) 산업대전과 함께 오는 6월 개최된다. 이는 AI 대전환기를 맞아 미래 산업생태계의 패러다임을 바꿀 미래 AI모빌리티 및 ESG 우수 기업을 발굴하고 시상하는 글로벌 행사로 추진된다.

헤럴드미디어그룹(코리아헤럴드ㆍ헤럴드경제ㆍ대표 최진영)과 사단법인 한국미래친환경차서비스협회(KFMSAㆍ회장 이석구)가 주축이 된 팸스 2026 조직위원회는 아시아 로하스 산업대전 조직위원회(Asia LOHAS Industrial Exhibition Organizing Committee)와 손잡고 오는 6월29~30일 이틀간 열리는 AI모빌리티 서밋 행사에서 ‘팸스2026 어워즈’ 시상식을 갖는다고 30일 밝혔다. 팸스2026은 6월29일에는 AI모빌리티 서밋 갈라(전야제, 장소:라움), 6월 30일에는 AI모빌리티 서밋(본행사, 장소:대한상공회의소) 행사로 열린다. AI모빌리티 산업에 ESG경영이라는 가치를 접목, AI 생태계 시너지 극대화를 추구하는 이 어워즈를 위해 조직위는 오는 6월 6일까지 참가기업을 접수한다.

팸스 2026 조직위는 “FAMS 어워즈는 미래 AI모빌리티 산업 분야에서 환경(E)ㆍ사회적책임(S)ㆍ지배구조(G) 경영을 실천하는 우수 기업을 발굴하고, 지속가능한 글로벌 표준을 제시하기 위해 기획된 시상 제도”라며 “이번 행사는 소비자가 신뢰할 수 있는 친환경 산업 생태계를 조성하고, K-모빌리티의 위상을 세계에 알리는 계기가 될 것이며, 미래 모빌리티 비전을 함께 그려갈 ESG 혁신기업들의 많은 참여를 바란다”고 밝혔다.

정부부처 장관상 수여 예정…엄격한 심사

어워즈 수상 기업에는 산업통상부, 국토교통부, 기후에너지환경부, 중소벤처기업부, 보건복지부 장관상 등 권위있는 정부 포상이 수여될 예정이다. 최종 수상 기업은 엄격한 전문가 심사를 거쳐 선정된다.

조직위 관계자는 “팸스2026 행사가 제15회 아시아 로하스(ESG) 산업대전과 연계, 개최한다는 것은 매우 의미가 크다”며 “ESG 경영이 모빌리티 산업, 모빌리티 서비스 산업으로 계속 뻗어가는 촉매가 될 것”이라고 했다.

로하스(LOHASㆍLifestyles of Health and Sustainability) 산업은 건강과 지속가능성을 핵심 가치로 삼는 산업ㆍ소비 패러다임으로, ESG 경영 의무화가 글로벌 기준으로 확산되는 흐름 속에서 AI모빌리티 산업과 ESG 생태계의 융합을 공식화하는 시도로 평가된다.

AI모빌리티, 단순 이동 아닌 삶의 감동으로

아시아 로하스 산업은 국민 건강과 행복한 삶의 성과를 평가하는 미래 에너지로, 이 산업대전은 아시아로하스산업대전 조직위원회와 한국대학발명협회에서 15년째 정부부처 후원으로 열고 있는 전통의 대전이다. 이는 특히 국내 최초의 로하스 산업대전으로 특허경영 기업, 기술개발ㆍ친환경 기업ㆍ지속가능 기업ㆍESG 경영기업 등을 선정해 ESG의 가치를 전세계에 알리는 행사로 자리잡아왔다.

행사를 주관해온 이주형 한국대학발명협회 회장은 “FAMS 어워즈는 AI모빌리티 혁신 기술과 ESG 경영 실천이라는 두 축을 결합해 산업계의 지속가능성 기준을 제시하는 자리로, 참가 기업들에 글로벌 시장 진출의 공신력을 높여줄 수 있는 기회가 될 것으로 기대한다”고 했다.

한편 FAMS 2026은 국내 최대 규모의 AI모빌리티 서밋을 표방하며, ‘이동에서 공감으로(Motion to Emotion)’라는 슬로건 아래 AI기술과 인간의 감성, 지속가능한 환경이 공존하는 미래형 모빌리티 생태계 설계를 목표로 하는 행사다. 즉, AI모빌리티 생태계에서 단순한 이동 수단(Motion)의 기술 혁신에 그치는 것이 아니라, 인간의 삶에 안전과 편익은 물론 나아가 감동(Emotion)을 전달하는 ‘따뜻한 기술’을 실현한 기업을 발굴한다는 것이 행사의 핵심 기획 의도다. 이를위해 AI 대전환기를 맞은 휴먼 AI모빌리티의 대혁명을 기치로 내걸고 메인 키워드를 ‘E-큐브드(E의 세제곱)의 혁명’으로 설정했다.

조직위는 “FAMS 2026은 AI 진화와 맞물린 모빌리티 대변혁을 준비하기 위한 초대형 프로젝트로, 글로벌 최고의 모빌리티 기업과 경영자, 석학은 물론 대한민국 정재계 인사 및 모빌리티 관련학과 학생들이 대거 참여하는 글로벌 AI모빌리티 축제로 진행될 것”이라며 “아시아로하스산업대전 조직위원회와 파트너십을 맺고 어워즈 행사를 가짐으로써 더욱 행사가 알차게 열릴 것”이라고 했다. 팸스 2026 어워즈 참여 문의는 팸스 2026 조직위원회 또는 한국대학발명협회.

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