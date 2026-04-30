행정안전부 ‘AI 안전신문고’에 ‘엑사원 4.5’ 활용 엑사원이 신고내용 분석 후 자동 선별, 이관까지

[헤럴드경제=김현일 기자] LG AI연구원이 한국전자기술연구원(이하 KETI)과 함께 연내 행정안전부의 ‘AI 안전신문고’ 시범 서비스에 나선다.

30일 LG에 따르면 양 기관은 최근 LG AI연구원의 독자 인공지능(AI) 모델 ‘엑사원(EXAONE)’을 기반으로 ‘AI 안전신문고’ 1단계 연구 개발을 완료했다.

‘AI 안전신문고’는 하루 3만9000여건 이상 접수되는 안전 신고를 AI가 분석해 선별 및 분류, 담당 부서 이관, 답변 회신까지 전 과정을 지능화·자동화한 차세대 안전 신고 처리 시스템이다.

예를 들어 장마철 빗물받이가 막혀 있는 사진이 접수되면 엑사원이 분석해 자동으로 신고 내용을 생성한다. 중요도가 높으면 바로 조치가 가능한 부서로 이송해 신속한 해결을 돕는다.

현재 안전신문고에는 키워드 기반 자동 분류 체계가 일부 적용됐지만 신고 내용에 오타나 불명확한 문구가 있으면 사진·영상을 실무자가 일일이 열어 직접 확인 후 소관 기관으로 분류·이송하고 있다.

LG AI연구원의 시각 정보를 이해하고 추론이 가능한 비전언어모델 ‘엑사원 4.5’는 사진과 영상을 포함한 안전 신고 내용을 정확하게 선별하고 분류하는 두뇌 역할을 맡는다.

KETI는 ‘엑사원 4.5’가 생성한 신고 문구를 바탕으로 중요도를 선별해 이송 기간을 단축하고 행정 부담을 줄인다는 계획이다.

두 기관은 안전 신고 데이터가 축적되면 시기·지역·유형·빈도별 데이터 기반 패턴 분석이 가능해져 새로운 유형의 위험에 선제 대응할 수 있을 것으로 보고 있다.

LG AI연구원은 현재 LG CNS와 함께 ‘엑사원’을 기반으로 공공영역의 AI 전환(AX)을 이끌고 있다. 외교부, 경찰청, 경기도교육청 등이 대규모 공공 AX 사업에 엑사원을 활용 중이다.

외교부는 문서 초안 작성부터 정보 관리까지 지원하는 ‘지능형 AI 외교안보 데이터 플랫폼’을 구축해 업무 효율을 높였다. 경찰청도 수사에 필요한 규정과 판례, 매뉴얼을 빠르게 찾아주는 ‘AI 수사 지원 서비스’로 수사관의 자료 조회와 정리 시간을 단축했다.

신희동 KETI 원장은 “LG와의 협업을 통해 공공서비스의 행정 부담과 운영 비용을 절감하고, 시민 안전 강화에 기여할 것으로 기대하고 있다”며 “안전 민원을 신속, 정확하게 처리해 국민이 체감할 수 있는 AI 전환 모범 사례를 만들겠다”고 밝혔다.

임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 “전문가 AI를 통해 실질적인 가치를 창출하는 것이 LG가 추구하는 방향”이라며 “엑사원으로 국민의 안전과 직결되는 안전 행정의 속도와 품질을 개선함으로써 삶의 질 향상에 기여하겠다”라고 강조했다.