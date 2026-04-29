[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도의 산업이 AI응용기술·반도체·AI·바이오·의학 등 분야에서 첨단화를 길을 걷고 있는 가운데, 도와 원주시는 배터리 팩 및 모듈 제조업체 나노인텍㈜이 100억원 규모의 투자유치에 성공했다고 29일 밝혔다.

이날 투자협약을 체결한 나노인텍㈜은 총 100억 원을 투자해 원주시 흥업면 일대에 위치한 기존 공장 부지 내에 1445㎡ 규모의 생산시설을 증설할 계획이다.

이번 증설은 2026년 6월 착공되어 2027년 2월까지 완료될 예정이며, 생산시설 확대에 따른 신규 인력도 16명 추가 채용할 계획이다.

1997년 분쇄기 제조업체로 출발한 나노인텍㈜은 관련 특허 21건을 보유하는 등 기술력과 연구 역량을 축적해왔다. 특히, 2021년 ‘중소기업 기술혁신대전’에서 은탑산업훈장을 수훈하고, 2023년 ‘이천만불 수출의 탑’ 수상 등을 통해 업계에서 입지를 다져왔다.

이러한 기반을 바탕으로 2021년부터 이차전지 분야로 사업 다각화를 추진하여, 최근 대규모 공급계약 체결에 따라 생산능력 확대 필요성이 커지면서 이번 투자를 결정하게 되었다.

강원특별자치도 심원섭 산업국장은 “나노인텍㈜의 투자 유치가 기업 경쟁력 강화를 넘어, 급성장하는 미래차 등 미래산업 분야에서 지역 산업의 도약을 이끄는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이어 “앞으로도 도에서 추진 중인 8대 미래산업의 하나인 미래차 산업 육성을 위해 횡성 미래모빌리티 거점특화단지 등 산업 생태계 조성하여, 도를 미래차 산업의 새로운 거점으로 육성해 나가겠다”고 밝혔다.