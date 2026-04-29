WSJ “핵 포기 압박 위해 장기 봉쇄 준비 지시” 폭격 재개보다 ‘덜 위험’ 판단…경제 타격 극대화 전략 호르무즈 맞대응 ‘역봉쇄’ 지속…유가·중간선거 부담 변수 이란 ‘부분 합의’ 제안엔 회의적…핵 협상 지렛대 유지 방점 “최소 20년 농축 중단 요구”…강경 조건 고수

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[헤럴드경제=서지연 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 포기를 압박하기 위해 해상 봉쇄를 장기화하는 방안을 사실상 전략 축으로 굳히고 있다. 군사 충돌 확대 대신 경제 압박을 극대화하는 방식으로 협상 주도권을 유지하겠다는 계산이 깔린 것으로 보인다.

월스트리트저널(WSJ)은 28일(현지시간) 복수의 당국자를 인용해 트럼프 대통령이 최근 백악관 상황실 회의 등에서 이란 항구를 드나드는 선박을 차단하는 해상 봉쇄를 지속적으로 강화할 것을 지시했다고 보도했다. 이란의 석유 수출과 외화 유입을 막아 핵 포기를 끌어내겠다는 구상이다.

트럼프 대통령은 폭격을 재개하거나 군사 개입을 축소하는 선택지보다 봉쇄 유지가 상대적으로 위험이 낮다고 판단한 것으로 전해졌다. WSJ은 이를 두고 “이란이 오랫동안 거부해온 핵 포기를 강요하기 위한 고위험 도박”이라고 평가했다.

현재 미국은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 대응해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 ‘역봉쇄’ 작전을 진행 중이다. 이를 통해 이란의 원유 수출을 사실상 차단하고, 경제 전반에 압박을 가하는 전략이다.

트럼프 대통령은 봉쇄 효과를 공개적으로 강조하고 있다. 그는 트루스소셜을 통해 “이란이 ‘붕괴 상태’에 처해 있다고 우리에게 알려왔다”고 주장하며 경제 압박이 성과를 내고 있다는 인식을 드러냈다. 한 미국 고위 당국자도 “봉쇄로 인해 이란은 팔리지 않은 원유를 저장하는 데 어려움을 겪고 있으며, 새로운 접촉을 시도하고 있다”고 설명했다.

다만 봉쇄 장기화는 미국에도 부담 요인이다. 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 이어지면서 국제 유가가 이미 배럴당 100달러 안팎의 높은 수준을 유지하고 있고, 추가 상승 시 미국 내 인플레이션과 소비 위축으로 이어질 가능성이 크다. 이는 오는 11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령과 공화당에 정치적 부담으로 작용할 수 있다.

실제 행정부 내부에서도 우려가 제기된다. 일부 측근들은 전쟁 장기화와 봉쇄 지속이 경제에 미칠 충격이 커질 경우 정치적 타격이 불가피하다고 보고 있다. 그러나 트럼프 대통령과 국가안보팀은 이란의 핵 포기를 끌어내기 위한 지렛대를 유지하는 것이 더 중요하다는 입장을 유지하고 있다.

이란이 최근 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 핵 협상을 후속 단계로 미루는 ‘부분 합의’를 제안했지만, 트럼프 대통령은 이에 회의적인 것으로 전해졌다. 해당 제안을 수용할 경우 핵 문제를 압박할 수단이 약화될 수 있다는 판단 때문이다.

미국은 모든 합의가 이란의 핵 프로그램을 포함해야 한다는 입장을 고수하고 있다. 특히 핵 활동 제한에 대한 명확한 일정과 검증 체계를 요구하고 있으며, 최소 20년간 우라늄 농축 중단을 조건으로 내세우고 있는 것으로 알려졌다.

애나 켈리 백악관 부대변인은 “이란 항구 봉쇄를 통해 협상에서 최대의 지렛대를 확보했다”며 “대통령은 국가 안보를 보호하는 합의만을 수용할 것”이라고 밝혔다.