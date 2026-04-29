[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]신상진 성남시장은 공약사업으로 추진 중인 지하철 8호선 판교연장사업과 관련해 29일 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사 실무진이 현장을 방문해 실사를 진행했다고 밝혔다.

신 시장은 이날 한국개발연구원(KDI) 연구진과 시청에서 만나 지하철 8호선 판교연장사업은 국가역점사업으로 추진 중인 반도체 벨트(서울~성남~용인~화성) 등의 광역 연계 교통망을 구축하기 위해 꼭 필요한 사업이라고 강조했다.

지하철 8호선 판교연장사업은 모란차량기지에서 신분당선 판교역까지 3.78km 구간을 복선전철로 연결하는 사업으로, 봇들사거리역과 판교역 등 정거장 2개소가 신설될 계획이다. 총사업비는 4515억원 규모로 국비 60%, 지방비 40%가 투입된다.

원도심과 신도심을 직접 연결하고 대중교통 이용 수요를 분산시켜 주요 도로의 교통 혼잡을 완화한다. 신분당선, 경강선, 월곶판교선, 수도권광역급행철도(GTX) A노선 등과 연계한 환승체계도 강화한다.

앞서 2024년 2월 사전타당성조사 용역 착수를 시작으로, 2025년 12월 경기도 도시철도망 구축계획 반영과 예비타당성조사 대상사업 신청을 거쳐, 2026년 3월 대상사업으로 최종 선정됐다. 이어 4월 13일 예비타당성조사가 착수됐으며, 이날 현장 실사가 진행됐다.

성남시는 한국개발연구원(KDI)의 현장조사와 분석을 바탕으로 예비타당성조사를 통과할 경우, 기본계획 수립, 기본 및 실시설계 등의 절차를 거쳐 오는 2029년 착공을 목표로 사업을 추진해 나갈 방침이다.