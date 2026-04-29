NAB쇼 ‘올해의 제품상’ 수상

SK텔레콤이 글로벌 미디어 기술 무대에서 인공지능(AI) 기반 커머스 경쟁력을 입증했다.

SK텔레콤은 세계 최대 방송·미디어·엔터테인먼트 전시회인 NAB 쇼(Show) 2026에서 AI 미디어 커머스 설루션 ‘라이브 투 카트(Live-to-Cart)’로 ‘올해의 제품상(Product of the Year)’을 수상(사진)했다고 29일 밝혔다.

이번 수상에서 SK텔레콤은 전체 수상 기업 가운데 한국 기업으로는 유일하게 이름을 올렸다. NAB 쇼는 미국 전미방송협회(National Association of Broadcasters, NAB)가 주관하는 행사로, 100년 이상의 역사를 지닌 글로벌 방송 산업 대표 전시회다. 이 가운데 ‘올해의 제품상’은 AI, 클라우드, XR 등 차세대 미디어 기술을 중심으로 산업 내 혁신성을 평가하는 주요 지표로 꼽힌다.

수상작인 ‘라이브 투 카트’는 라이브 방송 시청 중 별도 검색 없이 화면에 등장하는 상품을 바로 구매할 수 있도록 연결하는 AI 기반 커머스 설루션이다. 영상 속 객체와 자막을 동시에 이해하는 멀티모달 AI 기술을 활용해 상품을 실시간으로 인식하고, 구매 가능한 정보와 연결하는 구조다.

기존 미디어 커머스가 수동 태깅이나 편집, 큐레이션에 의존했다면 이 설루션은 이러한 과정을 최소화했다.

박혜림 기자