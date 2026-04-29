국내 최초 스마트팜 기반 발달 장애 청년 일터 ‘푸르메소셜팜’서 3일간 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 지난 21일, 23일, 28일 총 3일간 발달장애 청년들의 일터인 ‘푸르메소셜팜’에서 임직원 봉사활동을 진행했다고 29일 밝혔다.

‘푸르메소셜팜’은 발달장애 청년들의 자립을 돕기 위해 조성된 국내 최초 스마트팜 기반 일터로, 2022년 9월 장애인 가족과 2000여 명의 시민이 함께 힘을 모아 경기도 여주에 건립됐다.

이곳에서는 55명의 발달장애 청년이 정당한 임금과 권리를 보장받으며 정직원으로 근무하고 있으며, 연간 70톤의 방울토마토를 직접 생산해 유통하고 있다.

이번 임직원 봉사활동은 볼보자동차코리아가 추구하는 인간 중심 철학을 바탕으로, 장애인과 비장애인이 함께 어우러져 살아가는 건강한 지역 사회를 조성하기 위해 기획됐다. 임직원들은 발달장애 청년들과 함께 토마토를 수확하며, 볼보자동차가 지향하는 지속 가능성의 가치를 체감하고 이들의 자립을 응원하는 시간을 가졌다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 봉사활동이 발달장애 청년들뿐 아니라 임직원, 나아가 우리 사회 전반에 따뜻한 봄바람을 전하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 인간 중심의 철학을 바탕으로 건강한 사회를 만들기 위해 다양한 역할을 고민하고 실천하겠다”고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 푸르메재단과 10년째 인연을 이어오며 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있다.

2017년부터 장애 맞춤형 보조 기구 지원 사업에 누적 27억 원을 기탁해 현재까지 900여 명의 장애 아동 및 청소년에게 보조 기구를 지원했다. 또한 지난해에는 장애 아동 가족과 함께하는 ‘뽀로로 싱어롱쇼’를 개최했다.